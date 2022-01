Media: Kulesza wybrał nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Przesądzone

"Do dopracowania zostały tylko szczegóły umowy i właściwie już nic nie powinno przeszkodzić w ostatecznym porozumieniu. Kontrakt ma obowiązywać do końca tego roku, pensja 200 tysięcy złotych brutto plus bonus za awans do finałów mistrzostw świata" - czytamy w "PS".

Od chwili, gdy z reprezentacją Polski pożegnał się Paulo Sousa, głównym faworytem do zastąpienia Portugalczyka był Adam Nawałka. I choć w trakcie ostatnich trzech tygodni w kontekście kadry wymieniono wiele nazwisk - m.in. Włocha Fabio Cannavaro czy ostatnio Andrija Szewczenkę - to w końcu padło na Nawałkę, który ma poparcie reprezentantów Polski. No i przede wszystkim Nawałka spełniał jedno z najważniejszych kryteriów, które praktycznie wykluczało zagraniczną opcję: ma odpowiednie rozeznanie wśród polskich piłkarzy, by być gotowym już na marcowe baraże eliminacji do mistrzostw świata 2022.

Nawałka, czyli nowy-stary selekcjoner

Dla Adama Nawałki będzie to drugie podejście do reprezentacji Polski. W trakcie pierwszego, które trwało niespełna pięć lat (2013-18), 64-latek osiągnął z kadrą największy sukces w XXI wieku - awansował do ćwierćfinału Euro 2016. Potem zakwalifikował się z drużyną na mistrzostwa świata 2018 w Rosji, ale tam jego ekipa rozczarowała i odpadła po fazie grupowej (1:2 z Senegalem, 0:3 z Kolumbią i 1:0 z Japonią). Od tego czasu Nawałka praktycznie nie pracował w roli trenera - jego jedyną pracą w ciągu ostatnich 3,5 roku był kilkumiesięczny, nieudany epizod w Lechu Poznań.

Kiedy baraże?

Na marcowym zgrupowaniu zbyt wiele czasu na to nie będzie - podczas gdy rozpocznie się ono 21 marca, już 24 reprezentacja Polski zmierzy się w Moskwie z Rosją (i w ewentualnym finale pięć dni później ze zwycięzcą starcia Szwecja - Czechy). Awans na listopadowo-grudniowy mundial jest głównym celem postawionym Nawałce przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę.