Szewczenko blisko kadry Polski! Rozpoczął kluczowe rozmowy, ale nie z PZPN

Andrij Szewczenko rozmawia z Genoą w sprawie rozwiązania kontraktu, który wiąże go do czerwca 2024 r. Rozmowy nie są łatwe, ale jest szansa, że w przypadku dogodnej dla Ukraińca ugody będzie on w stanie obniżyć swoje oczekiwania w rozmowach z PZPN.

