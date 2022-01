Rosjanie chcą wykorzystać problemy Polaków przed barażami. "To nie jest normalne"

Publikujreprezentacja Polski nadal pozostaje bez trenera. Nazwisko nowego selekcjonera mamy poznać 31 stycznia na Stadionie Narodowym. 24 marca Polacy zagrają na wyjeździe z Rosją. Rosjanie mają nadzieję na wykorzystanie problemów Polaków. Jasno powiedział o tym napastnik Dinama Moskwa I rosyjskiej kadry Fiodor Smołow.

Jan Urban selekcjonerem reprezentacji Polski? Trener reaguje na plotki

Fiodor Smołow skomentował sytuację Polaków. "Nie nasz problem"

- Myślę, że mamy sporą szansę na awans, bo oba mecze gramy u siebie. To spora przewaga. Mam nadzieję, że wielu fanów przyjdzie i będzie nas wspierać w wywalczeniu biletów na mundial. Dyskutowaliśmy o tym z Sebastianem Szymańskim. Polacy są zmartwieni I zdenerwowani. To zrozumiałe. To nie jest całkowicie normalne, że w takiej sytuacji zespół nie ma trenera. Ale to nie jest nasz problem. Wszystko w naszych rękach. Postaramy się to wykorzystać – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami.

Sam Smołow nie będzie miał jednak szansy, aby zaszkodzić Polakom. Rosyjski napastnik musi odpokutować za nadmiar żółtych kartek. Była szansa, żeby dyskwalifikacje anulowano przed barażami, ale tak się nie stało.

- Jestem bardzo rozczarowany. Z tego co wiem to reprezentacje głosowały za zniesieniem dyskwalifikacji. Niestety, to się nie wydarzyło. Mam nadzieję, że będę do dyspozycji w finałowym meczu – powiedział Smołow.

Rosyjski kadrowicz chwali Szymańskiego. "Każdy to widzi"

W drużynie Dinama jest co najmniej jeden zawodnik, który ma nadzieję że Rosjanie nie wykorzystają problemów polskiej kadry. To oczywiście Sebastian Szymański. Były piłkarz Legii znakomicie sobie radzi w rosyjskiej lidze, ale nie znalazł uznania w oczach Paulo Sousy. Przy nowym selekcjonerze może liczyć na nowe rozdanie.

Koniec sagi z wyborem trenera? Media: Asystent Szewczenki porozumiał się z PZPN

- To świetny chłopak. Nie wiedziałem, że tak dobrze mówi po rosyjsku, w zasadzie bez akcentu. Wszystko rozumie, nawet jak mówi się szybko albo slangiem. Jest świetnym piłkarzem, wszyscy to widzą. Trenuję z nim w parze na obozie przygotowawczym. Dobrze się rozumiemy i mam nadzieję, że będzie to widać na boisku – tak Smołow pochwalił Polaka.