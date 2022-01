Kulesza przekazał informacje nt. negocjacji z nowym trenerem. "Trzymam się planu"

W dalszym ciągu nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. 31 stycznia na Stadionie Narodowym prezes PZPN Cezary Kulesza ujawni, kto obejmie tę funkcję, po tym jak w grudniu opuścił biało-czerwonych Paulo Sousa.

Obecnie faworytem do przejęcia polskiej kadry jest ukraińska legenda piłki nożnej, Andrij Szewczenko. "Trzeba jednak spełnić jeszcze kilka warunków. Pierwszym z nich jest zapewnienie pensji Ukraińca, który wprawdzie nie chce zarabiać aż 3 mln euro, ale tyle, co we włoskiej Genoi, czyli około 2,3-2,5 mln euro" - pisał dziennikarz Sport.pl, Jakub Seweryn. Część kwoty miałaby zostać opłacana przez sponsorów.

Oprócz tego na liście kandydatów mają znajdować się Adam Nawałka, a także Jan Urban, o czym pisał w poniedziałek "Przegląd Sportowy". Tymczasem szkoleniowiec Górnika Zabrze zdementował, że miał się spotkać z Kuleszą na zgrupowaniu klubu ekstraklasy w tureckim Belek. - Nie spotkałem się w Turcji z prezesem Kuleszą, nie jesteśmy też umówieni. Spokojnie pracujemy, przygotowujemy się do wiosny - powiedział Urban dla "PS".

Kulesza o wyborze nowego selekcjonera reprezentacji Polski. "Trzymam się planu, o którym głośno już powiedziałem"

We wtorek Cezary Kulesza udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", odnosząc się do kwestii wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski. - Dopóki nie wybiorę nowego trenera reprezentacji, mogę powiedzieć, że wszyscy kandydaci są w grze. Trzymam się planu, o którym głośno już powiedziałem. Przed ogłoszeniem selekcjonera nie będę opowiadał o podejmowanych przeze mnie działaniach - powiedział Kulesza.

I dodał: - Postanowiłem nie udzielać w tej chwili żadnych informacji, bo to niczemu nie służy. Gdy dokonam ostatecznego wyboru i podpiszemy kontrakt, będzie czas, by o tym porozmawiać - dodał. - Mogę natomiast powiedzieć, że w negocjacjach w sprawie wyboru nowego selekcjonera wszystko jest na dobrej drodze - zakończył szef PZPN.

Polacy czekają na selekcjonera, a potem na walkę o tegoroczny mundial w Katarze. Półfinałowy mecz w barażach o udział w mistrzostwach świata odbędzie się za niespełna dwa miesiące - biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Rosją już 24 marca. W przypadku zwycięstwa Polacy zmierzą się z wygranym z pary Czechy - Szwecja.