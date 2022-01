Kandydat na trenera polskiej kadry reaguje na plotki. Jednoznaczny komentarz

Reprezentacja Polski po głośnym i nieeleganckim odejściu Paulo Sousy wciąż nie ma selekcjonera. W kontekście tej posady przez ostatnie kilka dni najczęściej mówi się o Andriju Szewczence. Według informacji "Przeglądu Sportowego" opcją rezerwową dla PZPN ma być Jan Urban, z którym - zdaniem gazety - Cezary Kulesza ma się spotkać w Belek.

Jan Urban komentuje spekulacje o jego kandydaturze na posadę selekcjonera reprezentacji Polski

Oficjalnym powodem, dla którego Cezary Kulesza wyruszył do Turcji, miało być spotkanie z sędziami. Jak podaje "Przegląd Sportowego" te zostało już dwukrotnie przełożone, co może oznaczać, że prezes PZPN w Belek pracuje nad sprawą wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

To samo źródło twierdzi, że ważniejszym powodem, dla którego Kulesza wybrał się do Turcji, miała być rozmowa z Janem Urbanem. Ponoć doszło już do spotkania obu stron i negocjacji kontraktu, ale było to jeszcze przed wylotem na zgrupowanie Górnika Zabrze. Szkoleniowcowi miano zaproponować umowę do końca tego roku, jednak 60-latek nie był zainteresowany taką ofertą. Po opuszczeniu Zabrza chciał mieć pewność pracy do końca eliminacji EURO 2024 z automatycznym przedłużeniem na turniej w przypadku awansu Biało-Czerwonych. Sam zainteresowany postanowił odnieść się do tych spekulacji.

- Nie spotkałem się w Turcji z prezesem Kuleszą, nie jesteśmy też umówieni. Spokojnie pracujemy, przygotowujemy się do wiosny - powiedział na łamach "Przeglądu Sportowego" Jan Urban, jednocześnie zaprzeczając informacjom, jakoby poniedziałkowa gierka z udziałem sztabu szkoleniowego, medycznego i mediów klubowych była jego pożegnaniem z Górnikiem Zabrze.

Cały czas wyborem numer jeden dla PZPN ma pozostawać Andrij Szewczenko. Ukrainiec po bardzo dobrej kilkuletniej pracy z reprezentacją Ukrainy, którą doprowadził do historycznego wyniku (ćwierćfinał Euro 2020), zaliczył bardzo nieudany epizod w Genoi. Z włoskiego klubu został zwolniony zaledwie po dwóch miesiącach pracy.

Mimo to władze związku na czele z Cezarym Kuleszą widzą byłą gwiazdę AC Milan w roli faworyta. Problemem mogą być jednak jego wysokie wymagania finansowe. Szkoleniowiec ma bowiem 2,5 mln euro rocznie, ale nieoficjalnie ponoć dogadał się już z prezesem naszej federacji.

W odwodzie cały czas pozostaje również Adam Nawałka, którego kandydaturę wymienia się w zasadzie od początku. Były selekcjoner reprezentacji Polski ponoć ustalił już warunki z Kuleszą w dniach 13-14 stycznia, jednak dotychczas umowa nie została podpisana. Nawałka cały poprzedni tydzień czekał na informację, kiedy ma się stawić w Warszawie, by dopiąć temat, jednak telefonu od prezesa PZPN się nie doczekał, a jego irytacja ma wzrastać. Za to z informacji pojawiających się w mediach wynika, że nowego selekcjonera poznamy 31 stycznia podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym.

