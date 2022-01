Szewczenko bohaterem Lewandowskiego? Ukraińcy ironicznie reagują na jego kandydaturę

Gdy w 2020 roku odwołano plebiscyt France Football, pojawiło się wiele głosów z całego świata mówiących otwarcie, że Robert Lewandowski został ograbiony ze Złotej Piłki. Polak wygrał wszystko, co mógł, ale organizatorzy plebiscytu uznali, że przez pandemię koronawirusa nie można mówić o sprawiedliwej rywalizacji o prestiżowe wyróżnienie. Rok później Lewandowski zagrał jeszcze lepiej indywidualnie, a mimo to zajął drugie miejsce. Statuetkę otrzymał natomiast Leo Messi.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Co w 2021 roku wygrał Leo Messi? Puchar Króla z FC Barceloną i upragnione Copa America. Być może gdyby Robert Lewandowski osiągnął sukces z reprezentacja Polski na Euro 2020, to on znalazłby się na pierwszym miejscu. Sukces z drużyną narodową to obecnie jedyne, czego nie osiągnął 33-letni napastnik Bayernu Monachium

Robert Lewandowski potrzebuje jedynie wygranej z kadrą? Szewczenko na ratunek

Według ukraińskich mediów w tym miałbym pomóc Andrij Szewczenko, który jest kandydatem na selekcjonera reprezentacji. Te doniesienia w ironiczny sposób skomentował serwis sportowy Tribuna. Była gwiazda AC Milan na grafice trzyma w rękach Złotą Piłkę i wręcza ją Lewandowskiemu, wokół którego leżą inne trofea, które zdobył w ostatnich latach. Całość opatrzona została wymownym komentarzem: "Czy Szewa w końcu pomoże Lewandowskiemu zdobyć Złotą Piłkę?" Dodatkowo wybitny ukraiński napastnik sam zdobył to trofeum w 2004 roku.

Nie bez powodu ukraińskie media zestawiają Szewczenkę z Lewandowskim, bo jak dowiedział się Sport.pl, to Ukrainiec ma większe od Adama Nawałki szanse przejęcie kadry. Cezary Kulesza ma szalony plan, jak sprowadzić byłą gwiazdę Milanu do Polski.

Andrij Szewczenko w FIFA 22? Ma status ikony

Prezes PZPN skontaktował się z Szewczenką i obaj doszli do porozumienia ws. potencjalnego objęcia biało-czerwonych. Szewczenko, wbrew doniesieniom z Ukrainy, miałby być zainteresowany tym wyzwaniem, tym bardziej że swoją pracę zacząłby od barażu z Rosją. Prezentacja nowego selekcjonera ma się odbyć 31 stycznia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do tego czasu prezes Kulesza ma czas na negocjacje z kandydatami.

Andrij Szewczenko sam zdobył Złotą Piłkę w 2004 roku, co oznacza, że zna smak sukcesu w tym plebiscycie. Karierę piłkarską zakończył w lipcu 2012 roku, a następnie zajął się pracą trenera. Do stycznia br. prowadził Genoę. Trwało to zaledwie dwa miesiące, a jego wyniki nie były dobre. Wcześniej świetnie sprawdził się jako selekcjoner reprezentacji Ukrainy. Doprowadził drużynę do ćwierćfinału Euro 2020. Drużynę narodową prowadził przez pięć lat.