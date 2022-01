Jerzy Dudek asystentem trenera kadry? Bramkarz przyznaje: Rozmawiałem z prezesem

Nadal nie wiadomo, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Nazwisko nowego szkoleniowca mamy poznać 31 stycznia podczas prezentacji na Stadionie Narodowym. Wszystko wskazuje na to, że na czoło wyścigu o posadę trenera polskiej kadry wysunął się Andrij Szewczenko. Według doniesień medialnych jego asystentem miałby być Jerzy Dudek, który zająłby się szkoleniem bramkarzy. Plotki podsycił jego post w mediach społecznościowych gdzie napisał, że należy być przygotowanym na zmiany.

"Uważam, że jeśli się o czymś marzy lub myśli, to zawsze trzeba być przygotowanym na zmianę. Wiem, że moje nazwisko przewija się w mediach, podobnie jak wiele innych. To jest jednak mało istotne, bo decyzję podejmie Cezary Kulesza. Nie powinniśmy panikować tylko cierpliwie czekać" – napisał Dudek w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego".

Dudek ujawnił, że rozmawiał już z Cezarym Kuleszą, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. "Co do mojej roli, to rozmawiałem z prezesem, jestem otwarty na to, żeby pomóc swoim doświadczeniem i się zaangażować. Natomiast finalne decyzje są w rękach nowego trenera, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość" – napisał były polski bramkarz.

Jeżeli Szewczenko nie zostanie trenerem polskiej kadry, to obejmie ją najprawdopodobniej Adam Nawałka. Były selekcjoner przez długi czas był faworytem do objęcia tej posady, ale nagle został odsunięty na boczny tor. "Największą cierpliwością musi się na pewno wykazać Adam Nawałka. Jest osobą na tyle kompetentną i mającą na tyle dobry kontakt z większością kadrowiczów, że może dać nam nadzieję na wywalczenie awansu" – pisze Dudek.

Dudek to były bramkarz m.in. Feyenoordu, Liverpoolu i Realu Madryt. 48-latek, który karierę skończył w 2011 roku, rozegrał 60 meczów w reprezentacji Polski, co daje mu miejsce w Klubie Wybitnego Reprezentanta. Dudek zagrał na mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii, które odbyły się w 2002 roku.