Szalony plan Kuleszy! Idzie na całość w sprawie nowego selekcjonera

W rozmowie z WP SportoweFakty Cezary Kulesza ogłosił, że nowy selekcjoner zostanie przedstawiony 31 stycznia na Stadionie Narodowym. A to oznacza, że za kilka dni telenowela pt. "Kto przejmie reprezentację Polski" wreszcie się zakończy.

W pewnym momencie wydawało się, że niemal stuprocentowym faworytem do roli selekcjonera jest Adam Nawałka. Wtedy jednak "Przegląd Sportowy" poinformował, że do walki o posadę włączył się Marcel Koller. Choć z tej sprawa zakończyła się fiaskiem, to kolejne doniesienia się potwierdzają - kadrę może przejąć Szewczenko.

Kulesza faktycznie chce Szewczenkę! I ma szalony plan, jak go zakontraktować

W sprowadzenie legendy ukraińskiej piłki do niedawna nie wierzyli nawet bliscy współpracownicy Kuleszy. "Trwa właśnie telekonferencja z udziałem kandydatów: Szewczenki, Zidane'a i Beckenbauera" – żartowano w piłkarskiej centrali.

Nie wierzono w to także na Ukrainie. "Jeśli PZPN zaproponuje 3 mln euro rocznie, to Szewczenko usiądzie do rozmów" – usłyszeliśmy w otoczeniu byłego napastnika Milanu. Ukraińcy przypominali, że Szewczenko wciąż nie rozwiązał umowy z Genoą, a po epizodzie w Italii niespecjalnie chciałby spieszyć się z powrotem do pracy.

Jak się jednak dowiadujemy, Kulesza postanowił zaryzykować. Faktycznie skontaktował się z Szewczenką i obaj panowie doszli do porozumienia ws. potencjalnego objęcia biało-czerwonych. Szewczenko, wbrew doniesieniom z Ukrainy, miałby być zainteresowany tym wyzwaniem, tym bardziej że swoją pracę zacząłby od barażu z Rosją w Moskwie, a wiadomo, jak ważna i prestiżowa dla Ukrainy jest to rywalizacja.

Rosjanie boją się Polski przed barażem o MŚ. I Nawałki. "Tu powstaje problem"

Aby Andrij Szewczenko przejął reprezentację Polski, trzeba jednak spełnić jeszcze kilka warunków. Pierwszym z nich jest zapewnienie pensji Ukraińca, który wprawdzie nie chce zarabiać aż 3 mln euro, ale tyle, co we włoskiej Genoi, czyli około 2,3-2,5 mln euro.

Ta kwota i tak jest zdecydowanie za duża dla PZPN, ale i na to Kulesza ma znaleźć rozwiązanie. Może być nim model podobny do tego, jaki Szewczenko miał na Ukrainie, gdzie z 3 mln dol. pensji ukraiński związek płacił 720 tysięcy, a resztę legenda tamtejszej piłki otrzymywała od sponsorów.

W przeszłości PZPN z takiego rozwiązania korzystał raz, gdy firma "Tyskie" dokładała się do kontraktu Leo Beenhakkera. Tymczasem Szewczenko ma wartość marketingową zdecydowanie większą od Holendra - nie tylko ze względu na ogromne dokonania w roli piłkarza, ale też dużą liczbę jego rodaków mieszkających i pracujących w Polsce.

Większy problem dotyczy rozwiązania kontraktu Szewczenki z Genoą. Ukrainiec wcale nie chce się zrzec pieniędzy, które mu przysługują na podstawie umowy z włoskim klubem obowiązującej do czerwca 2024 r. To ponad 6 mln euro, a trzeba do tego doliczyć odszkodowanie od Genoi za zerwanie kontraktu.

Dlatego też Genoa jedynie odsunęła go od prowadzenia drużyny. Żeby móc objąć reprezentację Polski, Szewczenko musi rozwiązać kontrakt z włoskim klubem. Włosi będą chcieli wykorzystać ten fakt do bólu, co może oznaczać serię trudnych rozmów i na koniec pokrzyżować plany PZPN.

Szaleniec albo geniusz. Kulesza wchodzi "all-in"

Kulesza zdaje sobie sprawę, że oprócz "Szewy", trzeba by było ściągnąć jego zaufanych ludzi – Włochów Mauro Tassottiego i Andreę Malderę. Kolejnym asystentem miałby być także Jerzy Dudek. Szewczenko stałby się najlepiej zarabiającym selekcjonerem reprezentacji Polski w historii, a zajmujących kolejne miejsca Leo Beenhakkera i Paulo Sousę (ok. 850-900 tys. euro rocznie) przebiłby kilkakrotnie. To wszystko wiąże się ze sporym ryzykiem.

Były prezes PZPN uspokaja ws. selekcjonera. "Pewne rzeczy do ustalenia"

Oznacza m.in. ogromną odpowiedzialność – nawet brak czasu nie będzie dla Szewczenki w oczach opinii publicznej wymówką po ewentualnym niepowodzeniu w marcowych barażach. Dotyczy to również samego prezesa PZPN, bo przecież za takie pieniądze kibice będą oczekiwali natychmiastowego efektu.

Niezależnie od tego, kto Ukraińcowi będzie płacił, decyzja o jego zatrudnieniu będzie miała duże znaczenie dla kolejnych wyborów selekcjonera. Granica zarobków w reprezentacji Polski zostanie przesunięta z około 850 tys. euro do 2,5 mln euro i kolejni kandydaci na szefa kadry z pewnością z tego faktu skorzystają.

Szewczenko pozostaje trenerską zagadką, również dla rodaków. Ma znakomite piłkarskie nazwisko, ale w nowym otoczeniu nie do końca wiadomo, czego można się po nim spodziewać. A biorąc pod uwagę, że w Genui miał on jeszcze 2,5 roku kontraktu, nie należy oczekiwać, że kontrakt z reprezentacją Polski będzie krótszy.

Jako trener Andrij Szewczenko pracuje od kilku lat. Reprezentację Ukrainy prowadził naprawdę dobrze, czego zwieńczeniem był ćwierćfinał ostatnich mistrzostw Europy. I choć na mundial w Rosji w 2018 roku nie awansował, w eliminacjach ustępując Islandii i Chorwacji, to później były świetnie rozegrane eliminacje do Euro 2020, w których Ukraina zostawiła w tyle Portugalię oraz Serbię. W Lidze Narodów była w stanie ograć Hiszpanię czy Szwajcarię, a do niższej dywizji spadła tylko dlatego, że otrzymała walkower za rewanż ze Szwajcarami - spowodowany pozytywnymi wynikami testów na koronawirusa.

Jedyny zagraniczny epizod trenerski "Szewy" w Genoi zakończył się klęską (trzy punkty w dziewięciu meczach), choć Ukraińcowi trzeba oddać, że ze względu na bałagan i marny potencjał klubu można go obarczyć jedynie częścią winy za taki stan rzeczy.

Jest powód odsunięcia Nawałki na "ławkę rezerwowych". Żądanie nie spodobało się Kuleszy

Co ciekawe, były piłkarz ma też związki z Polską. Jego żona Kristen Pazik jest amerykańską modelką polskiego pochodzenia, przez co syn pary, 14-letni Kristian, który trenuje piłkę nożną, mógłby w przyszłości grać w biało-czerwonych barwach.

Jedno jest pewne. Prezes Kulesza, zatrudniając ukraińską legendę, wszedłby "all-in". Miałby swojego selekcjonera, z którym świetnie dogadywałby się po rosyjsku, rozpocząłby nowy etap dla reprezentacji. Jednakże w przypadku niepowodzenia tego projektu zarówno jego, jak i PZPN czeka klęska sportowa, wizerunkowa i finansowa.

Nawałka musi czekać

Co z Adamem Nawałką? Były selekcjoner jest dogadany z PZPN, ale czeka na przebieg rozmów Kuleszy z Szewczenką. I, jak się dowiadujemy, jest w stałym kontakcie z Kuleszą. Nie pozostaje bez szans, ale obecnie bliżej jednak jest tego, aby Cezary Kulesza odciął się od przeszłości związanej ze Zbigniewem Bońkiem i rozpoczął swój autorski projekt związany z reprezentacją Polski. Za który już tylko on będzie oceniany i okaże się albo szaleńcem, albo geniuszem.