Tomaszewski komentuje negocjacje prezesa PZPN z Nawałką. "Katastrofalny błąd"

Spekulacje dotyczące wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski trwają już od kilku tygodni. Po tym, jak wraz z końcem 2021 roku ze stanowiska zrezygnował Paulo Sousa zaczęło się gorączkowe poszukiwanie nowego trenera, który poprowadzi Polaków w marcowym spotkaniu barażowym przeciwko Rosji.

Tomaszewski z apelem do Nawałki

Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" po raz kolejny udowodnił, że lubi kontrowersyjne wypowiedzi. Najpierw jednak skomentował zachowanie Cezarego Kuleszy, który wciąż zwleka z zatrudnieniem nowego selekcjonera. - Brawa dla Cezarego Kuleszy! Wie, z kim rozmawiał. Trener może się kontaktować z piłkarzami. To rozumiem - skomentował.

Następnie były bramkarz reprezentacji Polski odniósł się do samego Adama Nawałki. - Nie rozumiem jednej rzeczy, czyli postawy Adama Nawałki, który zakończył pracę z kadrą w sposób niechlubny. Dziwię się, że postawił takie warunki. Byłaby to dla niego idealna rehabilitacja, gdyby udało mu się wygrać te baraże i skupił się tylko na tym. Adam, wydaje mi się, że zrobiłeś tu katastrofalny błąd - powiedział.

Tomaszewski wskazuje, kiedy powinno się wybrać selekcjonera

W swoich słowach Tomaszewski odniósł się do medialnych spekulacji dotyczących potencjalnej długości umowy Nawałki. Sugerowano, że jeśli zostanie on nowym selekcjonerem, kontrakt wiążący go z polską kadrą będzie ważny do końca 2022, a nawet 2023 roku.

Jan Tomaszewski wskazał ponadto konkretny termin, w którym według niego powinno nastąpić ogłoszenie nazwiska nowego selekcjonera. Jego zdaniem wręcz musi do tego dojść "w najbliższy poniedziałek". Jeżeli tak się nie stanie, to podkreślił, że "zacznie się na poważnie martwić całą sytuacją".