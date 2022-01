Zamieszanie z ogłoszeniem Nawałki! Zostało trzech trenerów! Jeden sensacyjny

Zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczęło się w środę w samo południe. Wiadomo, że podjęto na nim decyzję o lokalizacji ewentualnego finału baraży. PZPN potwierdził, że decydujący mecz Polaków w walce o awans na mundial w Katarze, odbędzie się na stadionie w Chorzowie.

Kulesza wciąż nie podjął decyzji. Nawałka ma konkurentów

Pierwotnie wiele wskazywało na to, że po zebraniu miał zostać ogłoszony nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Miał nim być wracający do kadry po 3,5 roku Adam Nawałka. Tak się jednak nie stało. A wręcz przeciwnie. Pojawiły się głosy, że w grze o stanowisko został nie tylko Nawałka. Dziennikarze donoszą, że na zarządzie związku nie było nawet tematu trenera.

Były reprezentant Polski nie chce Nawałki w kadrze. "Nieśmieszny żart"

- Jak poinformował team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski – nie było takiej potrzeby, zgromadzeni mają zaufanie do prezesa związku Cezarego Kuleszy. A ten wciąż prowadzi negocjacje - podaje "Przegląd Sportowy". I dodaje, że w grze wciąż są Michał Probierz i Andrij Szewczenko. Najbardziej dziwi nazwisko Michała Probierza, którego obecność w ostatecznej trójce jest po prostu sensacyjna. Mimo że już wcześniej jego nazwisko padało w kontekście kadry.

Antoni Bugajski z "PS" informuje z kolei, że Nawałka został odstawiony na ławkę rezerwowych, a Cezary Kulesza po dogadaniu się z Nawałką teraz czeka na ewentualne potwierdzenie lepszego kandydata.

Podczas zarządu podjęto też inne ważne decyzje. Wiadomo już, że trenerem reprezentacji do lat 19 Marcin Brosz, który do czerwca zostanie też w Górniku Zabrze. Marcin Włodarski obejmie z kolei drużynę U-16. Działacze zdecydowali też, że czerwcowe mecze Ligi Narodów odbędą się: we Wrocławiu z Walią i z Belgią na PGE Narodowym.