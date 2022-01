Klub reaguje na informacje o sensacyjnym asystencie Nawałki! Jednoznacznie

Zobacz wideo Jeden piłkarz panicznie boi się powrotu Nawałki. "Nie było zmiłuj"

To, że Adam Nawałka znów poprowadzi reprezentację Polski, jest już niemal pewne. PZPN i prawnicy byłego selekcjonera rozmawiają jeszcze o szczegółach kontraktu, ale oficjalny powrót Nawałki ma zostać ogłoszony na dniach. Wtedy poznamy długość kontraktu Nawałki oraz jego współpracowników.

REKLAMA

Nie tylko Piszczek. Nawałka chce w kadrze kolejnego wybitnego reprezentanta

Spekulacje w sprawie sztabu reprezentacji trwają jednak już od dłuższego czasu. Pojawiają się kandydatury Łukasza Piszczka, Jerzego Dudka, a nawet jego brata Dariusza - o którym informował Adam Godlewski, szef sportu w Polska Press.

- Sam się lekko gubię gdzie prawda a gdzie fałsz, ale mnie się o uszy obiło w kontekście asystenta nazwisko Dariusza Dudka. Słyszałem to z dobrego źródła. Nie zdziwiłbym się, gdybym się nie pomylił - przyznał w programie Sport.pl LIVE. - Ma duży entuzjazm do pracy, tak jak Adam Nawałka. Jest bardzo podobny pod tym względem. Dobra kandydatura - dodał Marcin Feddek z Polsatu Sport.

Dariusz Dudek w reprezentacji? Sandecja Nowy Sącz reaguje

- Słyszałem o tych spekulacjach i nie ukrywam, że się zmartwiłem. Ale we wtorek rano rozmawiałem z trenerem i zapewnił mnie, że nigdzie się nie wybiera. Mogę też uspokoić kibiców Sandecji, że nie dostaliśmy w tej sprawie żadnego pisma z PZPN - mówi nam jednoznacznie Miłosz Jańczyk, prezes Sandecji Nowy Sącz, która ma za sobą dobrą rundę w 1. lidze, zajmuje piąte miejsce w tabeli i na wiosnę może nawet powalczyć o ekstraklasę. - Dariusz Dudek ma ważny kontrakt, jesteśmy zadowoleni z naszej współpracy i mam nadzieję, że potrwa ona jak najdłużej - dodaje Jańczyk.

A co w przypadku, gdyby propozycja z reprezentacji Polski trafiła do Dariusz Dudka w najbliższych dniach? - Kontrakty trenerów często są tak skonstruowane, że zawierają opcje zerwania umowy w przypadku atrakcyjniejszej oferty. Nie chcę zdradzać tu zbyt wielu szczegółów, ale powiedzmy, że gdyby trener dostał taką ofertę, to usiądziemy do rozmów i wszystko omówimy - doprecyzowuje prezes Sandecji Nowy Sącz.

Dariusz Dudek ma 46 lat. Jako piłkarz grał m.in. w GKS-ie Katowice, Widzewie Łódź, Odrze Wodzisław Śląski czy Legii Warszawa. Karierę trenerską rozpoczął od roli asystenta w Odrze Wodzisław Śląski, Piaście Gliwice, Śląsku Wrocław i Bruk-Becie Termalice Nieciecza. Jako pierwszy szkoleniowiec prowadził Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice i Sandecję Nowy Sącz.