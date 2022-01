Nie tylko Piszczek. Nawałka chce w kadrze kolejnego wybitnego reprezentanta

Wszystko wskazuje na to, że już w środę Adam Nawałka zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Trener, który prowadził kadrę w latach 2013-2018, zastąpi na stanowisku Paulo Sousę, który zrezygnował z pracy z naszą drużyną, by objąć brazylijskie Flamengo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden piłkarz panicznie boi się powrotu Nawałki. "Nie było zmiłuj" [Sport.pl LIVE #5]

Wraz z kolejnymi informacjami o powrocie Nawałki pojawiają się też kwestie związane z jego sztabem. Chociaż selekcjoner ma otoczyć się najbardziej zaufanymi ludźmi, z którymi w reprezentacji Polski już pracował, to w kadrze mogą pojawić się też nowe twarze.

Jedną z nich jest były reprezentant Łukasz Piszczek. W poniedziałkowej rozmowie z TVP Sport rzecznik prasowy PZPN i team manager reprezentacji Polski - Jakub Kwiatkowski - przyznał, że Nawałka rozmawiał już z byłym piłkarzem Borussii Dortmund. Jego kandydatura wydaje się bardziej prawdopodobna niż ta Marcina Brosza, którego nazwisko również pojawiło się w mediach.

To koniec marzeń Lindvika? Faworyt do złota w skokach może stracić igrzyska!

W poniedziałek w programie Sport.pl Live Adam Godlewski ujawnił, że według jego źródeł jednym z asystentów Nawałki mógłby zostać też obecny szkoleniowiec Sandecji Nowy Sącz - Dariusz Dudek.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Ma duży entuzjazm do pracy tak jak Adam Nawałka. Jest bardzo podobny pod tym względem. Dobra kandydatura - skomentował Marcin Feddek z Polsatu Sport.

Jerzy Dudek w sztabie Nawałki?

W tym kontekście ciekawą informację podał "Przegląd Sportowy". Według niego w kadrze może też znaleźć się brat Dariusza Dudka - Jerzy Dudek - który miałby współpracować z bramkarzami naszej kadry.

"Dudek miałby wraz z Jarosławem Tkoczem przygotowywać naszych golkiperów, a przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego, do starcia z Rosją. To właśnie nazwiska Dudka i Tkocza są pewnym elementem negocjacji Adama Nawałki z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Nie jest tajemnicą, że Tkocz jest – delikatnie określając – takim sobie autorytetem dla golkiperów drużyny narodowej. Wielkiej kariery nie zrobił, w przeciwieństwie do Dudka, który jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki" - czytamy.

To największa transakcja w historii gamingu. Miliardy dolarów w grze!

Dudek to były bramkarz m.in. Feyenoordu, Liverpoolu i Realu Madryt. 48-latek, który karierę skończył w 2011 roku, rozegrał 60 meczów w reprezentacji Polski, co daje mu miejsce w Klubie Wybitnego Reprezentanta. Dudek zagrał na mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii, które odbyły się w 2002 roku.