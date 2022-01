Messi zakpił z plebiscytu FIFA. Ale i tak przebił go jeden selekcjoner. Niemcy punktują

Lionel Messi nie mógł zagłosować na samego siebie w plebiscycie FIFA World Player 2021. Niemiecki "Kicker" zwraca jednak uwagę na to, że Argentyńczyk zrobił wszystko, co mógł, by sięgnąć po nagrodę.

3 Fot. Francois Mori / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl