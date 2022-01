Sensacyjny kandydat na asystenta Adama Nawałki. "To dobra kandydatura"

Wszystko wskazuje na to, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Adam Nawałka. W programie Sport.pl LIVE goście Konrada Fersztera i Dominika Wardzichowskiego dyskutowali o tym, kto może znaleźć się w sztabie nowego trenera polskiej kadry. W mediach pojawiają się różne kandydatury. Wśród nich są osoby, które współpracowały z Nawałką już wcześniej, ale pojawiają się również nowe propozycje. Jedną z nich jest były reprezentant Polski Łukasz Piszczek.

- Ja się nie dziwię, że będzie chciał się obracać wokół ludzi, których ma sprawdzonych. Za mało czasu, żeby coś tutaj kombinować. Zbuduje sobie szybko taki podstawowy sztab, który być może po udanym dwumeczu rozbudowywany. Osoba Łukasza Piszczka? Jak najbardziej tak. Wiemy, jakim szacunkiem darzą go pozostali piłkarze w kadrze, więc myślę, że to by był bardzo pomocny człowiek u Adama Nawałki. Zresztą złożył mu tę propozycję już w trakcie mundialu w Rosji, kiedy dowiedział się, że Łukasz Piszczek kończy – powiedział dziennikarz Polsatu Sport Marcin Feddek.

Pojawił się również pomysł, aby Nawałka zabrał do sztabu polskiego trenera, który mógłby się rozwinąć przy selekcjonerze i przejąć po nim reprezentację. W tym kontekście pojawiło się nazwisko m.in. Marcina Brosza, byłego trenera m.in. Górnika Zabrze.

- Bardzo cenię tego szkoleniowca. Mam wrażenie, że woli być w cieniu. Myślę, że Brosz by się przy Adamie Nawałce "otrzaskał", zrozumiał jaka jest różnica między pracą selekcjonera a pracą w klubie. Gdyby miało być tak, że Adam Nawałka po sukcesie przekaże tę kadrę Broszowi, to nie mam nic przeciwko – powiedział Feddek.

To jednak nie jedyna kandydatura. Jak zdradził Adam Godlewski z Polska Press, istnieje pomysł dołączenia do sztabu innego młodego polskiego trenera. - Sam się lekko gubię gdzie prawda a gdzie fałsz, ale mnie się o uszy obiło w kontekście asystenta nazwisko Dariusza Dudka. Słyszałem to z dobrego źródła. Nie zdziwiłbym się, gdybym się nie pomylił – powiedział Godlewski. Dariusz Dudek aktualnie prowadzi Sandecję Nowy-Sącz.

- Ma duży entuzjazm do pracy, tak jak Adam Nawałka. Jest bardzo podobny pod tym względem. Dobra kandydatura – dodał Marcin Feddek.

