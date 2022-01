Kandydatów było wielu. Kilku takich, którymi realnie interesował się prezes PZPN, Cezary Kulesza, ale pojawili się również tacy, których nazwiska zwróciły uwagę niemal wszystkich polskich kibiców. Wszystkie znaki wskazują jednak na jedno imię i nazwisko: Adam Nawałka. Oficjalna prezentacja nowego-starego selekcjonera reprezentacji Polski może się odbyć w poniedziałek (17 stycznia) lub jeszcze w niedzielę wieczorem - przekazał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Adam Nawałka niemal potwierdzony. Finanse? To żaden problem dla PZPN

Zbliżamy się do końca sagi związanej z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN, Cezary Kulesza kilkukrotnie spotkał się z Adamem Nawałką i negocjował wszelkie warunki związane z powrotem trenera do biało-czerwonych. Według portalu sportowy24.pl doniesień problemu nie będzie z jednym - z finansami.

Mimo to Nawałka miał zażądać od PZPN wypłaty pokroju 200 tysięcy złotych miesięcznie netto - ostatecznie ma stanąć na takiej kwocie, ale brutto. To dużo mniej niż wypłacano Paulo Sousie. W styczniu bieżącego roku pisaliśmy o zarobkach Portugalczyka, które zgodnie z ustaleniami wynosiły około 325 tys. złotych za miesiąc (70 tys. euro). W sumie za niecały rok pracy Sousa otrzymał od PZPN około 800 tys. euro. Jego sztab otrzymał 920 tysięcy, co łącznie daje kwotę niemal ośmiu milionów złotych.

Głównym zadaniem Nawałki po powrocie do reprezentacji Polski będzie przeprowadzenie jej przez baraże MŚ 2022. W marcu biało-czerwoni zmierzą się z Rosją. Wygrana w tym starciu pozwoli awansować do finału baraży, czyli meczu o bezpośredni udział na mundialu. Tam będzie na nas czekał zwycięzca starcia Szwecja - Czechy.

Adam Nawałka reprezentację Polski prowadził w latach 2013-2018. Na Euro 2016 dotarł z biało-czerwonymi do ćwierćfinału. Udało mu się także zakwalifikować na mistrzostwa świata w Rosji, które odbyły się w 2018 roku. Na nich kadrowicze ponieśli jednak druzgocącą porażkę, kończąc turniej na fazie grupowej.