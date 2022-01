FIFA podjęła decyzję, co z kartkami i karami przed barażami. Polska skorzysta

Zasady kar w eliminacjach były jasne i dość ostre. Zawodnik, który obejrzał dwie żółte kartki, musiał pauzować w kolejnym pojedynku. W ostatnim starciu eliminacyjnym Polaków u siebie z Węgrami (1:2) drugą żółtą kartkę otrzymał podstawowy środkowy pomocnik - Mateusz Klich.

Gwiazdy Rosji nie zagrają z Polską

FIFA zdecydowała, że zawieszenia w meczach fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata zostaną utrzymane.

Oznacza to, że Mateusz Klich nie będzie mógł wystąpić w starciu z Rosją. W drużynie naszych rywali nie będą mogli za to wystąpić dwaj podstawowi piłkarze: pomocnik AS Monaco - Aleksandr Gołowin oraz napastnik Lokomowitu Moskwa - Fiodor Smołow. 25-letni Gołowin w kadrze Rosji zagrał 45 razy. Zdobył pięć bramek i miał aż trzynaście asyst.

Natomiast sześć lat od niego starszy Fiodor Smołow w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze zdobył dwie bramki i miał aż cztery asysty. W sumie jego bilans dla kadry Rosji to: 45 występów, 16 goli i cztery asysty. W rosyjskiej lidze w barwach Lokomotiwu Moskwa strzelił siedem goli i zajmuje piąte miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników rozgrywek.

FIFA podjęła jednak inną ważną decyzję. Anulowała kartki zawodnikom, którzy nie podlegali jeszcze dyskwalifikacji. Dla Polaków to bardzo dobra wiadomość. W drużynie biało-czerwonych zagrożonych było bowiem aż dziewięciu piłkarzy: Kamil Glik, Bartosz Bereszyński, Matthew Cash, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Milik, Tymoteusz Puchacz, Damian Szymański i Karol Świderski.

Pojedynek Rosja - Polska odbędzie się w czwartek, 24 marca o godz. 18. Finałowe spotkanie baraży, w którym zwycięzca tego spotkania zmierzy się z lepszym z pary Szwecja/Czechy, zostanie rozegrane 29 marca o godz. 20.45. Gospodarzem tego spotkania będzie Rosja lub Polska.