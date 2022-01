Rozmowy na finiszu! Konkretne spotkanie z przyszłym selekcjonerem kadry

Adam Nawałka po powrocie z wakacji spotkał się w czwartkowy wieczór z Cezarym Kuleszą ws. reprezentacji Polski. "Wiele wskazuje, że po raz pierwszy prezes PZPN przeszedł w rozmowach do konkretów. Wcześniejsze spotkania, m.in. z Fabio Cannavaro, miały raczej charakter zapoznawczy" - pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn. "Wbrew wstępnym ustaleniom, nie zwlekali ze spotkaniem do piątku. Nawałka z lotniska pojechał do hotelu, a około godz. 22 dołączył do niego Kulesza" - dodał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

REKLAMA

Media: Nawałka znów rozmawia z Cezarym Kuleszą. Coraz więcej szczegółów

Portal meczyki.pl informuje, że Adam Nawałka ponownie spotkał się z Cezarym Kuleszą i rozmawiał o objęciu reprezentacji Polski. Obie strony rozmawiały m.in. o logistyce, składzie sztabu czy długości kontraktu i szybko doszły do porozumienia. Wraz z Nawałką pojawi się trzon zaufanych ludzi, ale PZPN chce, żeby bliżej kadry był m.in. Marcin Dorna czy Marcin Brosz, selekcjoner kadry do lat 19. Niewykluczone, że w sztabie Adama Nawałki pojawi się też Łukasz Piszczek. Nawałka podjął już pierwsze konkretne kroki - za nim spotkanie z Jakubem Kwiatkowskim, team managerem kadry, a wkrótce spotka się z Hubertem Małowiejskim, szefem banku informacji.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Co zatem dalej? Prawdopodobnie w piątkowy wieczór Kulesza spotka się z Nawałką ponownie, żeby wypracować pełne porozumienie ws. objęcia biało-czerwonych. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dopina jeszcze dofinansowanie polskich klubów przez rząd. Czy zatem na pewno dziś Kulesza spotka się z innym polskim kandydatem, tak jak zapowiadał na łamach "Przeglądu Sportowego"? Tu nie można mieć stuprocentowej pewności.

Mało prawdopodobne wydaje się, że do sztabu kadry powróci Bogdan Zając czy Jarosław Tkocz - Zając obecnie prowadzi KKS Kalisz w II lidze, natomiast Tkocz jest trenerem bramkarzy w Rakowie Częstochowa. Marcin Prasoł z kolei jest asystentem Jana Urbana w Górniku Zabrze, natomiast Robert Góralczyk pełni rolę dyrektora sportowego GKS Katowice. Gerard Juszczak na początku 2022 roku rozstał się z Jagiellonią, gdzie był szefem działu analiz i skautingu. Ciężko zatem przewidzieć, jak może wyglądać sztab Nawałki w drugiej kadencji w reprezentacji Polski.