Media: Nie tylko Nawałka. Kulesza spotka się z innym polskim kandydatem

Adam Nawałka wrócił z wakacji na Malediwach i w czwartkowy wieczór spotkał się z Cezarym Kuleszą w warszawskim hotelu Regent, aby porozmawiać o reprezentacji Polski. "Wiele wskazuje, że po raz pierwszy prezes PZPN przeszedł w rozmowach do konkretów. Wcześniejsze spotkania, m.in. z Fabio Cannavaro, miały raczej charakter zapoznawczy" - pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie chcę, żeby taki człowiek był selekcjonerem reprezentacji Polski. To go dyskwalifikuje"

Cezary Kulesza nie skupia się tylko na Nawałce. Ma zaplanowane spotkanie z innym kandydatem

Czwartkowa rozmowa prezesa z byłym selekcjonerem trwała kilka godzin. "Wbrew wstępnym ustaleniom, nie zwlekali ze spotkaniem do piątku. Nawałka z lotniska pojechał do hotelu, a około godz. 22 dołączył do niego Kulesza" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

Cezary Kulesza rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" przed spotkaniem z Nawałką w Warszawie. Prezes PZPN zdradził w wywiadzie, że ma zaplanowane spotkanie z innym kandydatem na selekcjonera. - Znam Nawałkę doskonale i cenię jego warsztat. W piątek spotkam się z innym szkoleniowcem, ale nie podam nazwiska. Jest wielu ciekawych kandydatów: Michniewicz, Probierz, Brzęczek, Urban, Skorża. No i Kosta Runjaić z Pogoni, to bardzo dobry trener - powiedział Kulesza.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Na samym początku sagi związanej z poszukiwaniem nowego selekcjonera biało-czerwonych jednym z głównych faworytów na to stanowisko był właśnie Czesław Michniewicz. Co o nim myśli Kulesza? - Bardzo dobry kandydat, mówię całkowicie poważnie. Potrafi przygotować zespół do wykonania konkretnego zadania i pokazał to podczas pracy z młodzieżówką - dodał prezes PZPN.

A jakie ma zdanie o Macieju Stolarczyku, propozycji od Jerzego Engela? - Wykonuje dobrą pracę z kadrą U-21 i jest już zatrudniony przez PZPN - stwierdził. Co ciekawe, Kulesza przyznał także, że konsultował się w ostatnim czasie z Robertem Lewandowskim, ale "szczegóły zachowa dla siebie".

- Żadna poważna federacja nie szuka trenera tylko na dwa mecze. Liczę, że trener poprowadzi kadrę na mundialu, a nawet dłużej. Pierwszym, poważnym wyzwaniem są jednak baraże. Wiem, że kibice się niecierpliwią, ale pośpiech jest często złym doradcą. Zapewniam, że nowy selekcjoner będzie miał czas na realizację planu - podsumował Kulesza.