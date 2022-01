Wiceprezes PZPN zabrał głos ws. nowego selekcjonera. "Czytam i się śmieję"

Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoczął poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak kadrę opuścił Paulo Sousa. Kandydatów w mediach pojawia się wielu, a obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie wykluczył zatrudnienia zagranicznego szkoleniowca. Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl informował, że PZPN chciał się skontaktować ze Slavenem Biliciem po Balu Mistrzów Sportu. Chorwat miał objąć Fenerbahce Stambuł, ale ostatecznie wciąż pozostaje dostępny na rynku.

"Ja nikogo nie forsuje"

Zbigniew Boniek, były prezes PZPN opublikował 6 stycznia na Twitterze zagadkowy rebus, z którego miało wyniknąć, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. "Czysta matematyka: MP + AN = JU?" - napisał Boniek. To zatem wskazywałoby na to, że następcą Paulo Sousy w roli selekcjonera biało-czerwonych miałby zostać Jan Urban, który obecnie prowadzi Górnika Zabrze. - To coś miłego, ale nie jest to rzecz, która wyszła ze strony PZPN - skomentował Urban. Nieoficjalnie mówiło się, że jego zwolennikiem jest Henryk Kula, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

- To nieprawda, wcale tak nie uważam. Ja nikogo nie forsuję. Gdy czytam te spekulacje, to tylko się śmieję. Podchodzę do tego bardzo spokojnie. W związku mamy przyjętą zasadę, że w sprawie wyboru nowego selekcjonera wypowiada się tylko prezes - powiedział Kula w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Kacper Sosnowski na łamach Sport.pl poinformował, że Cezary Kulesza spotka się w piątek 14 lub sobotę 15 stycznia z Adamem Nawałką i porozmawia w kontekście objęcia reprezentacji Polski. Wcześniej nie doszło do spotkania pomiędzy obiema stronami, ponieważ szkoleniowiec przebywał na wakacjach poza granicami Polski.