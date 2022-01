Piechniczek bije na alarm ws. selekcjonera. "W ciągu najbliższych 20 lat"

- Po pierwsze: powinien to być polski trener. Przykłady obcokrajowców na tym stanowisku nie są budujące - zaczyna mocno Antoni Piechniczek temat nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Zdaniem słynnego trenera to kwestia, która nie powinna ulec zmianie co najmniej przez najbliższe dwie dekady.

3 Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl