Tego nazwiska nikt się nie spodziewał. Engel wskazał kandydata w miejsce Sousy

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak kadrę opuścił Paulo Sousa. Kandydatów w mediach pojawia się wielu, a obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie wykluczył zatrudnienia zagranicznego szkoleniowca. Kacper Sosnowski na łamach Sport.pl poinformował, że Cezary Kulesza spotka się w piątek 14 lub sobotę 15 stycznia z Adamem Nawałką i porozmawia w kontekście objęcia reprezentacji Polski.

Jerzy Engel wskazuje kandydata do objęcia kadry po Paulo Sousie. "Był przy zespole"

Jerzy Engel był gościem programu 4-4-2 na antenie TVP Sport, prowadzonego przez Dariusza Szpakowskiego. Były selekcjoner reprezentacji Polski wskazał swojego kandydata do objęcia kadry na marcowe baraże. "Jest już gotowy trener, który jest na miejscu i moim zdaniem nie trzeba niczego szukać. Ma doświadczenie w roli selekcjonera, był przy tym zespole. Chodzi o Macieja Stolarczyka, dla mnie to naturalny kandydat" - powiedział.

"Gdybym był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to na to stanowisko szukałbym trenera, którego mam pod ręką, jest Polakiem, zna drużynę i przy niej był, a dodatkowo ma zaplecze w postaci pracy w roli selekcjonera i jest już pracownikiem związku" - dodał Engel. Maciej Stolarczyk prowadzi kadrę do lat 21 od października 2020 roku i walczy o awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2023 roku w Rumunii i Gruzji. Obecnie biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce z 13 punktami i tracą dwa punkty do Niemców.

Jerzy Engel był też wymieniany w gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Polski przez Michała Listkiewicza, byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Uważam, że powinno się porozmawiać z Jerzym Engelem, żeby pomógł Adamowi Nawałce w tym pierwszym okresie – przygotowaniu do baraży, bo dziś trzeba gasić pożar. Widzę tandem Nawałka-Engel" - przekazał Listkiewicz na łamach Radia Zet.