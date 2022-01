"Coś miłego". Jan Urban komentuje plotki o objęciu reprezentacji Polski

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak kadrę opuścił Paulo Sousa. Kandydatów w mediach pojawia się wielu, a obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie wykluczył zatrudnienia zagranicznego szkoleniowca. Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl informował, że PZPN chciał się skontaktować ze Slavenem Biliciem po Balu Mistrzów Sportu. Chorwat miał objąć Fenerbahce Stambuł, ale ostatecznie wciąż pozostaje dostępny na rynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawałka wróci na ratunek? "Nawet jeśli ostatnio zajmował się ogródkiem, to nie wypadł z obiegu"

Jan Urban komentuje plotki o objęciu reprezentacji Polski. "Nie myślę o tym"

Zbigniew Boniek, były prezes PZPN opublikował 6 stycznia na Twitterze zagadkowy rebus, z którego miało wyniknąć, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. "Czysta matematyka: MP + AN = JU?" - napisał Boniek. To zatem wskazywałoby na to, że następcą Paulo Sousy w roli selekcjonera biało-czerwonych miałby zostać Jan Urban. Jak na te plotki zareagował obecny trener Górnika Zabrze w rozmowie z TVP Sport?

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"To coś miłego, ale nie jest to rzecz, która wyszła ze strony PZPN. Związek ma czas i musi podjąć konkretną decyzję. To normalna sytuacja, czasem mówi się o kilku lub kilkunastu kandydatach. Na początku mnie nie było, a potem się pojawiłem. Ale to są rzeczy kreowane przez media, co jest kompletnie normalne. Nie myślę o tym, fajna sprawa, że piszą o człowieku i doceniają to, co osiągnąłem jako trener. Na razie nad niczym się nie zastanawiam, wykonuję pracę w Zabrzu" - powiedział Urban.

Kacper Sosnowski na łamach Sport.pl poinformował, że Cezary Kulesza spotka się w piątek 14 lub sobotę 15 stycznia z Adamem Nawałką i porozmawia w kontekście objęcia reprezentacji Polski. Wcześniej nie doszło do spotkania pomiędzy obiema stronami, ponieważ szkoleniowiec przebywał na wakacjach poza granicami Polski.