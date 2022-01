Jest jedna polska alternatywa dla Nawałki. Jerzy Dudek wskazał bez wahania. Mało kto o nim mówi

Do 19 stycznia mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie nim Fabio Cannavaro, z którym Cezary Kulesza spotkał się w sobotę. Jak przyznał prezes PZPN w studiu Viaplay, przed nim wciąż rozmowy z kilkoma kandydatami, a wśród nich znajdować się ma się m.in. były selekcjoner reprezentacji Polski, Adam Nawałka.

Kto i na jakich zasadach powinien przejąć naszą kadrę? Czy powinien być to trener polski, czy zagraniczny? Czy jego umowa powinna obowiązywać tylko na baraże z opcją przedłużenia w razie awansu na mundial, czy kontrakt od razu powinien zostać podpisany na dwa lata? To pytania, na które odpowiedź poznamy w ciągu najbliższych dni.

W rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl na część pytań odpowiedział były bramkarz reprezentacji Polski, Jerzy Dudek. - Większość kibiców chciałaby, żeby to był trener do końca eliminacji. Ja bym jednak poszukał ratownika na marzec. Po przegranych barażach ciężko byłoby takiemu trenerowi prowadzić dalej w eliminacjach mistrzostw Europy - powiedział.

I dodał: - Trzeba pamiętać, że mamy szanse awansu. Może to być ostatnia szansa dla tego pokolenia na grę w mundialu, więc to też powinno być dodatkowym bodźcem dla chłopaków.

Dudek skomentował wybór selekcjonera

Jak Dudek odniósł się do tego, że selekcjonerem może zostać jeden z polskich trenerów? - Z Polski nie ma wielu trenerów, którzy mogliby pracować na tak wysokim poziomie. Oczywiście kandydatem jest Adam Nawałka. Jeśli nie on, to rynek bardzo mocno się zawęża. Na pewno fajną opcją byłby Maciek Skorża, który ma doświadczenie międzynarodowe, pracował już z kadrą, nabrał trochę ogłady, nie "gotuje się" szybko. Wydaje się, że dorósł do tego fachu. Oczywiście problemem jest to, że ma ważną umowę w Poznaniu i Lech go szybko nie puści - stwierdził.

I zakończył: - Jest grupa fachowców, choćby Marek Papszun jest naprawdę dobrym trenerem. Tyle tylko, że brak mu doświadczenia międzynarodowego. Trudno wskazać jednego, który dałby gwarancję. To będzie naprawdę trudny wybór Cezarego Kuleszy, tym bardziej, że on on sam będzie musiał się już tłumaczyć, to on będzie obarczony konsekwencjami.

W meczu barażowym o mundial w Katarze Polska zagra z Rosją. Spotkanie odbędzie się 24 marca w Moskwie. Jeśli nasza kadra to spotkanie wygra, to w decydującym starciu zmierzy się u siebie ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy.