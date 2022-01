"To robienie szopki!". Były wiceprezes PZPN wybuchł ws. nowego selekcjonera

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak kadrę opuścił Paulo Sousa. Kandydatów jest sporo, a do PZPN nadal spływają zgłoszenia. W sobotę 8 stycznia doszło do spotkania pomiędzy Cezarym Kuleszą a Fabio Cannavaro. "Rozmowa z Włochem była bardzo merytoryczna, a szkoleniowiec zrobił na Kuleszy doskonałe wrażenie" - informował Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl. Włoch odrzucił jednak propozycję dwuletniego kontraktu i chce pracować w klubie.

Marek Koźmiński nie pochwala działań Cezarego Kuleszy. "Do niczego dobrego nie prowadzi"

Marek Koźmiński, były wiceprezes PZPN ds. szkolenia rozmawiał z TVP Sport nt. ostatnich informacji łączących włoskich szkoleniowców z reprezentacją Polski. Chodzi tu głównie o kandydatury Fabio Cannavaro oraz Andrei Pirlo. Jak ich ocenia Koźmiński? "To młodzi trenerzy, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery. Cannavaro nie miał zbyt wiele kontaktu z europejską piłką, a Pirlo przez niespełna rok prowadził Juventus. Żaden z nich nie ma doświadczenia pracy z kadrą. Jeśli już kogoś wybrać, to z lekkim plusikiem w stronę Pirlo" - powiedział.

Regularnie w polskich, ale też europejskich mediach pojawiają się coraz to nowsze kandydatury do reprezentacji Polski w miejsce Paulo Sousy. Marek Koźmiński nie uważa tego za dobre rozwiązanie. "To robienie szopki i ogłaszanie, z kim ktoś rozmawiał, do niczego dobrego nie prowadzi. Uważam, że wszystko jest pewną grą. Komuś zależy, żeby plotki docierały do ludzi. Nawet w tak poważnym medium, jakim jest 'La Gazzetta dello Sport'" - dodaje były reprezentant Polski.

Koźmiński wskazuje najlepszego kandydata do reprezentacji Polski. "Rozsądne wyjście"

Marek Koźmiński stwierdził na łamach weszlo.com, że jego faworytem do objęcia kadry Polski, w ujęciu długoterminowym, jest Maciej Skorża. A jak na to patrzy w kontekście baraży? "Jedyną taką osobą jest Adam Nawałka. Jeśli chcemy sobie dać szansę, to Adam jest rozsądnym wyjściem na krótką metę. I zakładam, że nam się uda awansować. Jeśli nie, to trzeba zadać sobie kolejne pytanie: co wtedy? Nie jestem sponsorem Nawałki. Piłkarze sami wskazywali jego nazwisko, a Lewandowski nie wyobraża sobie innego rozwiązania" - skwitował.