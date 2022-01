Piłkarze już zdecydowali. Chcą go na selekcjonera. "Jest skuteczny"

Paulo Sousa pożegnał się z reprezentacją Polski w nieeleganckim stylu i przeszedł do Flamengo. Tam zajął się budowaniem swojego wizerunku, co widać m.in. w mediach społecznościowych Portugalczyka. Prezes PZPN, Cezary Kulesza prowadzi natomiast rozmowy z potencjalnymi kandydatami na nowego selekcjonera biało-czerwonych, a wśród znaleźli się nie tylko Polacy. Najbardziej sensacyjnymi postaciami ze świata piłki są prawdopodobnie Fabio Cannavaro i Andrea Pirlo.

Cezary Kulesza szuka odpowiedniego następcy Sousy. "Nawałka by to potrafił"

Wiele mówiło się także o trenerach z Polski. Przed kilkunastoma dniami w roli faworytów stawiano m.in. Czesława Michniewicza, Michała Probierza oraz właśnie Adama Nawałkę. Pierwsi wymienieni szkoleniowcy tak naprawdę nie byli brani pod uwagę przez PZPN, co potwierdził Kuba Seweryn, dziennikarz Sport.pl. Pozostaje więc temat Nawałki.

Za trenerem Nawałką mają się wstawiać także piłkarze reprezentacji Polski, w tym ci najbardziej doświadczeni. Ich zdaniem w obecnej sytuacji byłby to najlepszy wybór. - Cannavaro ma wielkie nazwisko i może nawet jest dobrym trenerem, ale nie ma czasu na taki eksperyment. Mieliśmy już Sousę i okazało się, że to było duże pudło. Teraz priorytetem jest awans na mundial i trzeba wziąć kogoś, kto wejdzie do kadry z miejsca. A Nawałka by to potrafił - mówi Interii Sport jeden z zawodników.

- Większość chłopaków wierzy Nawałce. Ci, którzy z nim pracowali wiedzą, że jest skuteczny i potrafi dotrzeć do zespołu. A młodszym imponuje, bo zrobił wynik na Euro 2016 - dodaje kolejny kadrowicz.

Przypomnijmy, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski - bez względu na to, którego z kandydatów wybierze prezes Kulesza - będzie musiał przygotować skład na zbliżające się baraże MŚ 2022. Dokładnie 24 marca zmierzymy się w półfinale z Rosją i aby przejść dalej, musimy ten mecz wygrać. Zakładając pozytywny scenariusz, kilka dni po tym spotkaniu zagramy o bezpośredni udział w turnieju z wygranym starcia Szwecja - Czechy.

Adam Nawałka reprezentację Polski prowadził w latach 2013-2018. Na Euro 2016 dotarł z biało-czerwonym do ćwierćfinału. Udało mu się także zakwalifikować na mistrzostwa świata w Rosji, które odbyły się w 2018 roku. Na nich kadrowicze ponieśli jednak druzgocącą porażkę, kończąc turniej na fazie grupowej.