Wielki powrót do reprezentacji Polski? "Zaciera ręce"

Nie znamy jeszcze nazwiska następcy Paulo Sousy w reprezentacji Polski. Jeśli jednak potwierdzą się medialne doniesienia, według których faworytem do objęcia posady selekcjonera jest Adam Nawałka, w piłkarskiej ekstraklasie jest jeden piłkarz, który już zaciera ręce na możliwość powrotu do kadry. Zobacz fragment programu Sport.pl LIVE, w którym Dominik Wardzichowski i Piotr Majchrzak rozmawiają z Piotrem Żelaznym (Magazyn Kopalnia) o potencjalnym powrocie do kadry Kamila Grosickiego.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta