Trenerskie gwiazdy odpadają z gry o reprezentację Polski. Faworyt jest tylko jeden [SPORT.PL LIVE #4]

Kolejne trenerskie gwiazdy odpadają z gry o fotel reprezentacji Polski. Są to: Grant, Klinsmann, Advocaat i Capello, a w poniedziałek także prawdopodobnie Slaven Billić, który był marzeniem wielu polskich kibiców. Wydaje się, że faworyt do objęcia polskiej kadry jest jeden i 13 stycznia przyleci wreszcie do Polski. Program prowadzi Dominik Wardzichowski. Jego gościem w pierwszej części programu będzie Piotr Żelazny (Magazyn Kopalnia). W drugiej części programu o powrocie Kamila Stocha i formie skoczków porozmawiają: Piotr Majchrzak (Sport.pl) i Mateusz Leleń (TVP Sport).

3 Agencja AP / Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl