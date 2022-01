Media: Szewczenko na wylocie z klubu. Jeden problem mniej dla PZPN

Cezary Kulesza wciąż nie wybrał nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wśród wymienianych kandydatów nie brakuje byłych wielkich piłkarzy, jak chociażby Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro czy Andrij Szewczenko.

Andrij Szewczenko blisko zwolnienia z Genoi

O ostatnim z nich informował kilka dni temu "Przegląd Sportowy". Jak informowali dziennikarze "PS", prezes PZPN rozważa tę opcję i jeśli pojawi się chęć ze strony Szewczenki, jest gotów poczekać na niego do końca sezonua a na baraże postawić na zupełnie innego trenera. Te informacje nie są zatem spójne ze słowami Cezarego Kuleszy z programu Sport.pl LIVE, który stwierdził, że trener, który wywalczy awans w barażach, pojedzie także na sam mundial.

Jeśli więc pomysł Szewczenki istniał bądź istnieje, to poważną przeszkodą jest właśnie umowa Ukraińca z Genoą, w której Ukrainiec pracuje od listopada ubiegłego roku. Klub podpisał z nim kontrakt do czerwca 2024 r. w wysokości dwóch milionów euro na sezon. Na razie jednak przygoda Szewczenki z włoskim klubem nie układa się zbyt dobrze. W miniony weekend Genoa przegrała 0:1 ze Spezią. Ukrainiec przegrał sześć z 10 meczów. Pogrążona w kryzysie Genoa zajmuje 19. miejsce w tabeli z 12 punktami po 21 meczach (pięć straty do bezpiecznej pozycji).

Według lokalnej stacji Telenord pozycja Szewczenki jest poważnie zagrożona. Jeszcze na początku tygodnia szkoleniowiec może zostać zwolniony. W jego miejsce do klubu miałby trafić Davide Ballardini, czyli etatowy zastępca trenerów w Genoi. Dla Włocha byłoby to już piąte podejście do pracy w klubie.

Jeśli Szewczenko zostanie rzeczywiście zwolniony z Genoi, byłaby to ważna informacja dla PZPN, bo jego problem z aktualnym kontraktem zostałby rozwiązany. W latach 2016-2021 Andrij Szewczenko był selekcjonerem reprezentacji Ukrainy, z którą dotarł do 1/4 Euro 2020.