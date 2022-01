Jeden z faworytów Kuleszy do zastąpienia Sousy jest już po słowie gdzie indziej

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Początkowo wydawało się, że żelaznym kandydatem na to stanowisko będzie polski trener, ale ostatnio coraz częściej pojawiają się w mediach głosy, że rozważana jest opcja zagraniczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawałka wróci na ratunek? "Nawet jeśli ostatnio zajmował się ogródkiem, to nie wypadł z obiegu"

Slaven Bilić nie dla Polski? Chorwat coraz bliżej Fenerbahce

Wśród kandydatów wymieniany jest Slaven Bilić, którzy w przeszłości z pracował w latach 2008-2012 z reprezentacją Chorwacji (doszedł do ćwierćfinału Euro 2008). O byłym świetnym piłkarzu było nieco ciszej w ostatnim czasie, gdyż równo rok temu przeniósł się do Chin, aby prowadzić Beijing Guoan. Chorwat rozwiązał jednak kontrakt z klubem dwa dni temu.

"Nowy Mourinho" chce prowadzić reprezentację Polski. Były trener Chelsea

W niedzielę informowaliśmy o tym, że rzeczywiście PZPN jest nim zainteresowany i chce wybadać, czy Bilić wraca do Europy odpocząć czy też od razu będzie rozglądał się za nową pracą. "Jak usłyszeliśmy, odezwać się do niego warto, tym bardziej że taki trener z charakterem to ciekawa opcja i dla prezesa, i jego doradców" - czytamy w naszym tekście, w którym więcej na temat Bilicia można przeczytać w >>> TYM MIEJSCU.

Bilić, który byłby wymarzonym selekcjonerem dla wielu kibiców, może być już jednak opcją nierealną. Jak podają tureckie oraz chorwackie media, 53-latek jest blisko przejęcia tureckiego Fenerbahce. Turecki klub zajmuje dopiero czwarte miejsce w lidze ze stratą 17 punktów do liderującego Trabzonsporu. Obecnie prowadzi go Zeki Murat Göle, ale jest to jedynie opcja tymczasowa. Lokalny potentat miał się kontaktować z Biliciem już latem ubiegłego roku, ale wtedy obie strony nie doszły do porozumienia.

W przeszłości Bilić prowadził w latach 2013-2015 turecki Besiktas, z którym zdobył mistrzostwo kraju. Pracował także w Hajduku Split, Lokomotiwie Moskwa, West Hamie czy West Bromwich Albion.

Cezary Kulesza ma coraz mniej czasu na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru nowego selekcjonera. Już 24 marca reprezentacja Polski zagra z Rosją w barażu o awans na MŚ 2022 w Katarze. Później zwycięzca tego meczu zagra w finale ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy.

Cezary Kulesza zdradza szczegóły wyboru nowego trenera. "Nie ma na to czasu"