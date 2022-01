Cezary Kulesza zdradza szczegóły wyboru nowego trenera. "Nie ma na to czasu"

Od kilku dni prezes PZPN-u bierze udział w spotkaniach z potencjalnymi nowymi selekcjonerami polskiej kadry. W tym tygodniu Kulesza spotkał się między innymi z Fabio Cannavaro, który obecnie uznawany jest za jednego z faworytów do zastąpienia Paulo Sousy. Włoskie media przekazały nawet, że 48-latek otrzymał już propozycję dwuletniego kontraktu.

Zatrudnienie nowego selekcjonera kluczowe

Cezary Kulesza sam jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie tego, kto ostatecznie przejmie drużynę biało-czerwonych. Niewykluczone jednak, że niebawem dojdzie do ogłoszenia tej informacji. 19 stycznia odbędzie się zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w trakcie którego może dojść do wygłoszenia ostatecznego wyboru.

Kwestia zatrudnienia nowego selekcjonera jest o tyle istotna, że do baraży o mundial pozostały niecałe trzy miesiące. Już 24 marca reprezentacja Polski zagra z Rosją o to, który z zespołów awansuje do finału i zmierzy się ze Szwecją lub Czechami.

Kulesza zdradza szczegóły zatrudnienia nowego trenera

Aspekt coraz krótszego czasu do baraży jest według Kuleszy faktem, który powoduje, że konieczne było odrzucenie niektórych opcji. - Menedżerowie oraz osoby z nimi zaprzyjaźnione przysyłają oferty na maila czy na komunikatory. W większości są to jednak mniej znane nazwiska. Osoby, które od roku czy dwóch lat są bez pracy - powiedział prezes PZPN w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Kulesza dodał również, że sam ma listę trenerów, których chciałby zatrudnić, ale nie będzie to możliwe. - Ci trenerzy, których widziałbym w roli selekcjonera, są nieosiągalni, bo mają podpisane kontrakty. W tej chwili nie wybieram takiego trenera, jakiego chcę, bo po prostu nie ma na to czasu - dodał.