Lewandowski wspomniał o jednym nazwisku. To jego zdanie ws. nowego selekcjonera

Robert Lewandowski został wybrany najlepszym polskim sportowcem w 2021 roku. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wyprzedził Anitę Włodarczyk i Bartosza Zmarzlika i po raz trzeci w swojej karierze sięgnął po statuetkę w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

Po zakończeniu gali Lewandowski udzielił wywiadu, w którym ponownie skomentował sytuację, w jakiej znalazła się polska kadra. Reprezentacja Polski w marcu zagra pierwszy mecz barażowy z Rosją, ale nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę w tym meczu. W mediach pojawia się mnóstwo nazwisk zarówno polskich jak i zagranicznych trenerów. Według doniesień medialnych Cezary Kulesza miał włączyć w proces decyzyjny piłkarzy. Prezes PZPN-u chciał wysłuchać opinii kadrowiczów. Jaka jest więc opinia kapitana?

- W tym momencie, biorąc pod uwagę na to, że mamy 2-3 treningi przed pierwszym meczem, przede wszystkim to musi być osoba, która zna reprezentację. Chyba Polak byłby osobą, która by szybciej do nas dotarła. Zawsze jak jest trener zagraniczny, to trzeba trochę czasu, żeby zrozumieć język, nie jakim mówi, ale język ciała, język piłkarski. To jest moje osobiste zdanie, ale prezes będzie wybierał i jego decyzję poznamy w swoim czasie – powiedział Lewandowski.

Który polski trener mógłby objąć kadrę? Kandydatur od odejścia Paulo Sousy do teraz było dużo, ale wydaje się, że największe szanse ma były selekcjoner Adam Nawałka. Ma on mieć poparcie starszych zawodników. Dobrze wypowiadał się o nim chociażby Kamil Glik w rozmowie z "Kanałem Sportowym". Również Lewandowski również zdaje się mieć dobre wspomnienia z Nawałką.

- Przeżyliśmy wiele fantastycznych momentów i tego się nie zapomina. My doceniamy cały ten czas, który spędziliśmy z trenerem Nawałką, te dobre momenty, chociaż oczywiście skończyło się tymi słabszymi. Ale sport jest po to, żeby wyciągać wnioski, uczyć się na błędach. Nie ma idealnego sukcesu. Jest parę też innych kandydatur, to jest ból głowy prezesa Kuleszy, ale ma spokój i to jest najważniejsze przy podejmowaniu takiej decyzji – powiedział napastnik Bayernu.

Podczas Gali Mistrzów Sportu Lewandowski spotkał się z Kuleszą. Prezes PZPN-u odbywa aktualnie spotkania z kandydatami na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Wiadomo, że spotkał się już z Fabio Cannavaro. Według naszych ustaleń rozmawiał też już z Maciejem Skorżą, a wkrótce ma spotkać się właśnie z Adamem Nawałką.