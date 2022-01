Kuriozalny błąd! Tak, były trener Polaków chce być selekcjonerem Kosowa, ale to nie Nawałka

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Chociaż w sobotę Cezary Kulesza spotkał się z Fabio Cannavarao, a Gianluca Di Marzio podał nawet, że prezes PZPN zaproponował Włochowi dwuletni kontrakt, to żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Mówił o tym sam Kulesza, który w studiu Viaplay zapewniał, że spotka się jeszcze z kilkoma innymi kandydatami, w tym m.in. z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski - Adamem Nawałką. Jego nazwisko przewija się w mediach od momentu rezygnacji Paulo Sousy.

Głos z Włoch: "PZPN złożył dwuletnią ofertę następcy Sousy". Sprawdziliśmy, czy to prawda

Kulesza przyznał, że jeszcze nie widział się z Nawałką, ponieważ tego nie ma w Polsce. - Mam jednak zamiar skontaktować się z nim w najbliższym czasie - stwierdził prezes PZPN, który jednocześnie zaprzeczył plotkom, jakoby Nawałka starał się podbijać swój kontrakt w Polsce poprzez wypuszczenie plotek łączących go z pracą w reprezentacji Kosowa.

- Z to co wiem, to sam zaprzeczył tym informacjom w ciągu jednego dnia - powiedział Kulesza o plotkach, które pojawiły się w mediach kilka dni temu.

Kuriozalny błąd kosowskiego dziennika

Jak się okazało, nie jest tak, że informacje łączące byłego selekcjonera reprezentacji Polski z pracą w Kosowie były wyssane z palca. Wręcz przeciwnie, było sporo na rzeczy, problem w tym, że tamtejsze media popełniły kuriozalny błąd.

Jak poinformował portal Meczyki.pl, władze federacji piłkarskiej z Kosowa rzeczywiście chcą lub chciały zatrudnić byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Chodziło jednak nie o Nawałkę, a o Jerzego Brzęczka.

Rywal za plecami Lewandowskiego z golem, a Borussia wykorzystała wpadkę Bayernu

Błąd leżał tu po stronie kosowskiego dziennika "Koha Ditore", bo to on podał informację o zainteresowaniu Nawałką. Dziennikarze, słysząc, że chodzi o "byłego selekcjonera reprezentacji Polski", błędnie podali nazwisko Nawałki, myląc go z Brzęczkiem.