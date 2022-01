"Nie widzę problemu, by objął kadrę". Prezes PZPN ujawnił szczegóły rozmowy ze zdobywcą Złotej Piłki

Do 19 stycznia mamy poznać nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wciąż trwa giełda nazwisk potencjalnych następców Paulo Sousy. Oprócz Polaków - Adama Nawałki, Czesława Michniewicza czy Jerzego Brzęczka - wśród kandydatów wymienia się trenerów zagranicznych, m.in. Cesare Prandellego, Andreę Pirlo czy Fabio Cannavaro.

Ostatni z nich, były piłkarz m.in. Juventusu czy Realu Madryt oraz mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki z 2006 roku w sobotę pojawił się w Warszawie na rozmowach z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą. Ten skomentował to spotkanie w studiu Viaplay.

- Mogę potwierdzić, że spotkanie się odbyło. Rozmawialiśmy półtorej godziny, ale były to tylko luźne dyskusje. Na spotkaniu nie padły żadne obietnice, bo rozmawiam z wieloma trenerami. Bardzo jednak doceniam, że trener Cannavaro przyjechał do Warszawy i chciał się ze mną spotkać. To znaczy, że nas ceni i uważa nas za poważną i silną federację - powiedział Kulesza.

I dodał: - Cannavaro ma pewien błysk w oku. Jako piłkarz odnosił wielkie sukcesy. Niczego jednak mu nie obiecałem. Rozmawialiśmy na wiele tematów, ale przewodnim oczywiście była reprezentacja Polski. Na razie nic więcej zdradzić nie mogę, bo rozmawiam też z kilkoma innymi osobami.

- Cannavaro wyszedł przed szereg i sam zaproponował, że może przylecieć do Polski i spotkać się ze mną. Włoch wiedział o naszej kadrze dużo więcej niż tylko to, że gra w niej Robert Lewandowski. Rozmawialiśmy o systemie i wizji gry. Nie widzę problemu, by Cannavaro objął naszą kadrę krótko przed meczem z Rosją. W takiej sytuacji wyobrażałbym sobie jednak, że jego sztab zbudowany byłby z polskich trenerów. Czy Cannavaro zgodził się na taki warunek? To zostawię dla siebie.

- Nie skończyłem jeszcze rozmów z potencjalnymi kandydatami. Potrzebuję jeszcze chwili, by doprecyzować ostateczną trójkę-czwórkę trenerów. Potrzebuję porozmawiać z każdym, by nie popełnić błędu jak z Paulo Sousą. Chcę, żeby wybór trenera był możliwie jak najlepszy i najdokładniejszy. Ostatecznego wyboru chciałbym dokonać przed 19 stycznia.

Kulesza o wyborze selekcjonera reprezentacji Polski

Kulesza odniósł się też do polskich kandydatów. O ile prezes PZPN szybko uciął tematy Michała Probierza czy Papszuna, o tyle dłużej pomówił o Nawałce. - Jeszcze z nim nie rozmawiałem, bo nie ma go w Polsce. Mam jednak zamiar skontaktować się z nim w najbliższym czasie. Nieprawdą jest, że trener Nawałka chciał coś ugrać plotkami łączącymi go z reprezentacją Kosowa. Z to co wiem, to sam zaprzeczył tym informacjom w ciągu jednego dnia - powiedział Kulesza.

I dodał: - Na pewno nie byłby problemem sztab, jaki chciałby dobrać trener Nawałka. Trenerów Bogdana Zająca i Jarosława Tkocza znam z Jagiellonii Białystok, ale mimo zwolnienia ich z pracy, nie ma między nami złych relacji. One są normalne. Coś się zaczęło, coś się skończyło. Na pewno nikogo tu nie skreślam.

W dyskusji padło też nazwisko Michniewicza i plotki, że "na mieście spekulują", iż tego trenera Kulesza pod uwagę nie bierze. - Na którym mieście? - zaśmiał się Kulesza.

Czy prezes PZPN skonsultuje swoją decyzję ze starszymi kadrowiczami? - Jeśli będzie taka potrzeba, to na pewno zadzwonię i skonsultuję pewne rzeczy z zawodnikami, ale ostatecznie to ja podejmę decyzję - powiedział Kulesza. I przyznał: - Tak, w sobotę będę miał okazję porozmawiać z Robertem Lewandowskim na Balu Mistrzów Sportu.

Prezes PZPN stwierdził też, że nie wie, czy nowy selekcjoner zostanie zatrudniony tylko na czas baraży o mundial, czy na dłuższy czas. - Nie mogę zdradzić swoich pomysłów, bo utrudniłbym sobie negocjacje z kolejnymi kandydatami. Czas i konstrukcja umowy będą jednak zależeć od wielu rzeczy. Tak samo jak zarobki nowego selekcjonera. Przede wszystkim musimy patrzeć na to, by kontrakt selekcjonera został skonstruowany z jak największą korzyścią dla PZPN - zakończył Kulesza.

24 marca Polska zagra w Moskwie z Rosją w półfinale baraży o awans na MŚ. Jeśli pokonamy Rosjan, to 29 marca podejmiemy zwycięzcę meczu Szwecja - Czechy.