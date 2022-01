Przełomowe informacje ws. Adama Nawałki w reprezentacji Polski. "Poza grą"

Adam Nawałka bardzo szybko stał się głównym kandydatem do zastąpienia Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. - Roman, znasz mnie, reprezentacji nigdy bym nie odmówił - powiedział Romanowi Kołtoniowi były selekcjoner. Nawałka jest również faworytem piłkarzy czy... Czesława Michniewicza. - Mamy szanse na awans, ale to Rosjanie są faworytem. Trzeba znaleźć na nich sposób. Myślę, że w obliczu tego, co nas czeka, musi być wybrany polski trener. Mam swojego faworyta i jest nim Adam Nawałka - stwierdził były już trener Legii Warszawa i reprezentacji Polski do lat 21. Ale Cezary Kulesza zdaje się poszukiwać innej opcji.

Prezes PZPN przede wszystkim jest zły na Nawałkę za niedawne informacje o tym, że jest jednym z kandydatów na trenera reprezentacji Kosowa. Sam zainteresowany powiedział, że te informacje to bzdura i nie ma pojęcia, skąd się wzięły, ale Kulesza nie wierzy w jego zapewnienia. Uważa, że w ten sposób Nawałka chce poprawić swoją pozycję w negocjacjach. Roman Kołtoń na swoim kanale "Prawda Futbolu" podzielił się wrażeniami z rozmów z Nawałką i Kuleszą. Nawałka po raz kolejny zaprzeczył, jakoby chciał pracować w Kosowie; do tej pory nie myślał o powrocie i odrzucał wszelkie oferty (m.in. Tomasz Hajto namawiał go na Schalke), a dla reprezentacji Polski może zrobić wyjątek.

Wsiadłbym w pierwszy możliwy samolot do Polski i pojawiłbym się na rozmowach

- zadeklarował Nawałka. Ale jednocześnie Kołtoń przedstawia jego perspektywę, a ta jest taka, że czas nagli coraz bardziej. Ligi zagraniczne już wznawiają rozgrywki po krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej, a Nawałka jako selekcjoner chciałby osobiście spotkać się ze wszystkimi kadrowiczami i przedstawić im swoją wizję, porozmawiać z nimi. Z punktu widzenia selekcjonera to kluczowe, by wykonać dużą część pracy możliwie jak najszybciej, by móc przygotować się do baraży o MŚ 2022. Ale jednocześnie Nawałka mówi, że będzie kibicował każdemu selekcjonerowi i nie będzie miał problemu, jeśli to nie będzie on.

"Adam Nawałka na dzisiaj jest poza grą. Kulesza się z nim nie kontaktował"

Kołtoń rozmawiał również z Cezarym Kuleszą. Do tej pory prezes PZPN-u nie skontaktował się z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski. - To pokazuje, że na dzisiaj Nawałka jest poza grą - uważa Kołtoń i mówi, że Kulesza celowo nie działa w błyskawicznym tempie, by spokojnie i z pełnym przekonaniem wybrać kolejnego selekcjonera. - Jeśli nie ma relacji, to znaczy, że prezes chyba postawi na innego trenera - konkluduje Kołtoń.

Pierwszym, najważniejszym zadaniem nowego selekcjonera będzie awans na MŚ 2022. Już 24 marca Polska zagra na wyjeździe z Rosją. Jeśli wygra, to w finale baraży zagra na własnym stadionie ze zwycięzcą starcia Szwecja - Czechy (MŚ odbędą się w Katarze na przełomie listopada i grudnia). Za to od czerwca do września rozgrywane będą mecze Ligi Narodów - Polska trafiła do grupy 4. w najwyższej dywizji, gdzie zmierzy się z Belgią, Holandią i Walią. Za to między marcem a listopadem 2023 rozegrane zostaną eliminacje Euro 2024 (losowanie grup eliminacyjnych zaplanowano na 9 października).