Boniek wcześniej wiedział o odejściu Sousy? Były piłkarz oskarża: Nie przypominam sobie

Paulo Sousa prowadził reprezentację Polski od stycznia do grudnia 2021 roku i wygrał zaledwie sześć z piętnastu rozegranych meczów. Portugalczyk po świętach Bożego Narodzenia odszedł do Flamengo i musi teraz zapłacić odszkodowanie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. - Na sto procent nie chcę mówić, że to będzie Polak, bo spływa do mnie wiele nazwisk i propozycji - powiedział w poniedziałkowym programie Sport.pl Live prezes PZPN Cezary Kulesza pytany o to, kto zostanie następcą Paulo Sousy.

Na Portugalczyka spadło oczywiście mnóstwo krytyki, ale nie tylko na niego. Od kibiców i niektórych ekspertów oberwał również Zbigniew Boniek, poprzedni prezes PZPN-u, który zatrudnił Sousę w reprezentacji Polski. Suchej nitki na byłym prezesie nie zostawia chociażby Mirosław Tłokiński, który razem z Bońkiem grał w Widzewie Łódź. Tłokiński uważa, że odejście Sousy i Bońka mogło być ustalone przez nich wcześniej.

- Odejście Sousy sprawi, że nie będzie odpowiedzialny za ewentualne niezakwalifikowanie się do mundialu, a Boniek nie będzie współuczestnikiem tej porażki, więc obaj uratują swoje tyłki. Nie przypominam sobie, żeby w historii piłki nożnej, trener zrezygnował sam z funkcji selekcjonera, gdy miał szansę awansować i jechać z drużyną na najważniejszą imprezę na świecie. Uważam zresztą, że praktycznie od 2012, gdy Boniek został prezesem, to on jest "selekcjonerem", a trenerzy, których mianował tylko narzędziem w jego ręku – mówi były piłkarz w rozmowie z "Super Expressem".

- Bońkowi pod koniec jego kadencji potrzebny był trener, który z różnych względów będzie go słuchał i będzie służalczy. Chciał w ten sposób przygotować sobie podłoże do przyszłej działalności, żeby dalej, przynajmniej w pośredni sposób mieć wpływ na reprezentację. Trzeba było znaleźć takiego, żeby Boniek dalej mógł rządzić i selekcjonować. Kunszt trenerski Sousy nie był brany pod uwagę, tylko współpraca w interesach między nimi. Do kadry byli powoływani piłkarze wyselekcjonowani przez „Zawodowego Bajeranta", czyli z tzw. Stajni Zibiego, a reszta w tej kadrze w dużej mierze jest przypadkiem. Bońka od dawna na swojej stronie sportowej na facebooku nazywam "Zawodowym Bajerantem" od jego inicjałów – dodał Tłokiński.

Później Tłokiński wysuwa kolejne oskarżenia. Twierdzi chociażby, że Boniek uczestniczył w wielu transferach młodych polskich piłkarzy za granicę. - Ma bardzo wybujałe ego. To chyba żadna tajemnica, że Boniek zawsze uważał się za najlepiej znającego się na piłce i wszechwiedzącego. Nigdy swojej pracy jako działacz nie łączył z postępem sportowym, jeśli już, to z postępem i korzyściami materialnymi, biorąc pod uwagę jego charakter. Przecież liczba młodych, zdolnych zawodników sprzedanych w ostatnich dziewięciu latach do Włoch, gdzie ma kontakty jest zdumiewająca. Dla nikogo chyba nie powinno być tajemnicą, kto w tym maczał palce – stwierdził.

Tłokiński dodał, że jego krytyka nie wynika z tego, że obaj panowie mają ze sobą na pieńku na płaszczyźnie prywatnej. - Dla mnie zaszczytem było granie w drużynie z takim piłkarzem, jakim był Boniek. Jako działacz jest dla mnie nosicielem HIF-u, czyli hipokryzji, ignorancji i fałszu, bo przecież nie chodzi o HIV. Prywatnie mi niczego złego nie zrobił, ani nie oszukał - oznajmił.