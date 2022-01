Były trener i piłkarz Realu chce objąć reprezentację Polski! Zaskakujący pomysł

4Zgłaszają się kolejni zagraniczni trenerzy zainteresowani zastąpieniem Paulo Sousy, który pod koniec grudnia zrezygnował z pracy w reprezentacji Polski. Media donoszą, że są to m.in. Fabio Cannavaro, Dick Advoocat, Jurgen Klinsmann, Ante Cacić, Avram Grant, Andrea Pirlo i Cesare Prandelli. Z informacji Sport.pl wynika, że chętny do poprowadzenia naszej drużyny jest także Bernd Schuster.

REKLAMA

Zobacz wideo Włosi chcą pracować z reprezentacją Polski. "Te nazwiska niektórym mogą leczyć kompleksy"

62-letni Niemiec pozostaje bez pracy od lutego 2019 roku. Wówczas został zwolniony z chińskiego Dalian Professional, gdzie pracował niecały rok. Najdłużej w karierze trenerskiej pracował w Hiszpanii. Od lipca 2005 roku był przez dwa lata szkoleniowcem Getafe. Z drużyną z przedmieść Madrytu doszedł do finału Pucharu Króla w sezonie 2006/2007. Sukces ten wyniósł go do Realu Madryt.

To byłoby prawdziwe trzesięnie ziemi. Doleżal o Stochu: Wyobrażam sobie

Schuster miał okazję pracować w Realu Madryt

Schuster prowadził zespół "Królewskich" od lipca 2007 do grudnia 2008. W 75 spotkaniach osiągnął średnią 1,88 punktu na mecz. Zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii. Za jego kadencji Realu odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów po dwumeczu z AS Romą (1:2 oraz 1:2). W drużynie występowali wówczas m.in. Raul, Iker Casillas, Fabio Cannavaro, Sergio Ramos, Robinho oraz Jerzy Dudek.

Po zwolnieniu z Realu 62-letni Niemiec prowadził także Besiktas Stambuł oraz Malagę. W lidze tureckiej zajął piąte miejsce, wygrał Puchar Turcji. Schuster na początku kariery trenerskiej prowadził m.in. Fortunę Koeln, FC Koeln oraz Szachtar Donieck.

Wielki piłkarz, uznany trener, ale bez doświadczenia jako selekcjoner

W latach 80. Niemiec był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Występował m.in. w Barcelonie, Realu Madryt oraz Atletico Madryt. W 1980 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. Trzecią pozycję uzyskał w 1981 oraz 1985 roku. Był zdobywcą Pucharu Zdobywców Pucharów 1981/1982 oraz trzykrotnym mistrzem Hiszpanii. Zdobył mistrzostwo Europy z reprezentacją RFN (1980).

Mocną stroną 62-letniego Schustera jest doświadczenie w roli trenera oraz w prowadzeniu gwiazd światowej piłki. Ten pomysł jest jednak o tyle zaskakujący, że od trzech lat pozostaje na trenerskim bezrobociu i nigdy nie trenował reprezentacji narodowej.

Niemiec zapytał, a Kobayashi zdębiał. Niemiecki misjonarz w cieniu mistrza

- Na sto procent nie chcę mówić, że to będzie Polak, bo spływa do mnie wiele nazwisk i propozycji - powiedział w poniedziałkowym programie Sport.pl Live prezes PZPN Cezary Kulesza pytany o to, kto zostanie następcą Paulo Sousy. Kulesza już wcześniej zapowiedział, że 19 stycznia na posiedzeniu zarządu związku poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

Kwestią sporną może być wynagrodzenie Schustera, bo nie wiadomo, na jaki pułap finansowy dla przyszłego selekcjonera zdecyduje się PZPN. Słychać także głosy, że działacze w obliczu braku czasu - baraże do mundialu w Katarze odbędą się już w marcu - mogą zdecydować się na szkoleniowca z Polski, który lepiej zna naszych piłkarzy.