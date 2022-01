Zagadkowy wpis Zbigniewa Bońka. Znamy nowego selekcjonera Polaków?

- Na sto procent nie chcę mówić, że to będzie Polak, bo spływa do mnie wiele nazwisk i propozycji - powiedział w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE prezes PZPN Cezary Kulesza pytany o to, kto zostanie następcą Paulo Sousy. Prawdopodobnie nowego selekcjonera poznamy 19 stycznia, czyli po posiedzeniu zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak dotąd w mediach pojawia się mnóstwo kandydatur - zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Media: Skomplikowany rebus od Zbigniewa Bońka. Nowym selekcjonerem Jan Urban?

Zbigniew Boniek, honorowy prezes PZPN postanowił opublikować zagadkowy wpis na Twitterze, w którym chce zasugerować kibicom, kto może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. "Czysta matematyka: MP + AN = JU?" - napisał Boniek. O jakich trenerów mogło chodzić Bońkowi w tweecie? Prawdopodobnie w rebusie chodzi o Marka Papszuna (lub Michała Probierza), Adama Nawałkę oraz Jana Urbana.

Sugerując się działaniem matematycznym można założyć, że Zbigniew Boniek chciał przekazać dziennikarzom i kibicom, iż to Jan Urban zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec obecnie jest związany kontraktem z Górnikiem Zabrze do końca czerwca tego roku, ale obie strony mają możliwość przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Jeśli jednak PZPN chciałby zatrudnić Urbana już w styczniu, to prawdopodobnie musiałby zapłacić odszkodowanie ekipie z Zabrza.

Cezary Kulesza w poniedziałek tuż po programie Sport.pl LIVE rozpoczął serię rozmów z kandydatami na stanowisko selekcjonera kadry. Kacper Sosnowski ze Sport.pl poinformował, że pierwsze spotkanie z trenerem z polskiego podwórka trwało prawie trzy godziny. Można zatem domniemywać, że Cezary Kulesza spotkał się właśnie z Janem Urbanem.