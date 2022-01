Kulesza szykuje prawdziwą bombę? Może zatrudnić zdobywcę Złotej Piłki

- Na sto procent nie chcę mówić, że to będzie Polak, bo spływa do mnie wiele nazwisk i propozycji - powiedział w poniedziałkowym programie Sport.pl Live prezes PZPN Cezary Kulesza pytany o to, kto zostanie następcą Paulo Sousy. Wcześniej prezes polskiej federacji podawał, że nowy selekcjoner biało-czerwonych będzie znany podczas posiedzenia zarządu, czyli 19 stycznia tego roku. Kulesza potwierdził, że spłynęły do niego kandydatury od Fabio Cannavaro oraz Andrei Pirlo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza wprost o tym, jaki musi być nowy selekcjoner. I potwierdza dwa nazwiska [SPORT.PL LIVE]

Media: Sprytny plan Cezarego Kuleszy. Chce namówić Andrija Szewczenkę na pracę w Polsce

"Przegląd Sportowy" informuje, że Cezary Kulesza poważnie rozważa zaproponowanie Andrijowi Szewczence pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN nie zamierza łatwo zrezygnować z takiej opcji i jeśli pojawi się chęć ze strony Szewczenki, to jest gotów poczekać na niego do końca sezonu 2021/2022, a na baraże postawić na zupełnie innego trenera. Obecnie Andrij Szewczenko jest związany umową z Genoą, w związku z czym PZPN mógłby podjąć dyskretne negocjacje i zaproponować kwotę wykupu trenera lub wrócić do rozmów po sezonie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Te informacje nie są zatem spójne ze słowami Cezarego Kuleszy z programu Sport.pl LIVE. "Tak nie może być. Jeśli trener wygra te baraże, to nie może nie pojechać na mistrzostwa świata. To by było nie po piłkarsku, nie po trenersku" - powiedział Kulesza, co oznacza, że nie zamierza zatrudniać selekcjonera wyłącznie na marcowe baraże. Na ten moment w mediach pojawia się mnóstwo kandydatów, zarówno polskich, jak i zagranicznych - od Adama Nawałkę po Juergena Klinsmanna czy Roberto Donadoniego.

Warto zauważyć, że Andrij Szewczenko ma za sobą długą pracę w roli selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Szkoleniowiec prowadził naszych sąsiadów w latach 2016-2021 i wygrał 25 z 52 meczów. Ukraina z Szewczenką na ławce dotarła do ćwierćfinału Euro 2020, gdzie przegrała 0:4 z Anglią.

Andrij Szewczenko prowadzi Genoę od listopada 2021 roku i podpisał kontrakt z Gryfonami ważny do końca czerwca 2024 roku. "Skoro jako selekcjoner reprezentacji Ukrainy mając tylko kilka dni na zgrupowaniach potrafił odmienić naszą drużynę, to i tam powinien sobie poradzić" - uważał Wołodymir Zwerow, ukraiński dziennikarz w rozmowie z Antonim Partumem na Sport.pl.