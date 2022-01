Kolejna legenda chce objąć reprezentację Polski. Dotarł do ćwierćfinału Euro

Gościem poniedziałkowego programu Sport.pl LIVE był prezes PZPN - Cezary Kulesza. Głównym tematem rozmowy był wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Spekuluje się, że miejsce Paulo Sousy zajmie polski trener, ale prezes polskiej federacji nie wykluczył opcji zagranicznej. Kulesza po programie rozpoczął serię rozmów z kandydatami na stanowisko selekcjonera kadry. W Warszawie prezes PZPN rozmawiał z jednym z polskich szkoleniowców, o czym na Sport.pl napisał Kacper Sosnowski.

Media: Roberto Donadoni może objąć Polaków. Ma już doświadczenie w roli selekcjonera

Polsat Sport informuje, że Roberto Donadoni jest zainteresowany objęciem reprezentacji Polski po odejściu Paulo Sousy. Tym samym 58-latek dołączył do długiej listy kandydatów do roli selekcjonera biało-czerwonych. Na korzyść dla Donadoniego przemawia fakt, że ma on już doświadczenie w roli trenera kadry. Szkoleniowiec prowadził reprezentację Włoch w latach 2006-2008 i dotarł z nią do ćwierćfinału Euro 2008, gdzie lepsza okazała się Hiszpania (2:4).

Prezes PZPN Cezary Kulesza potwierdził w programie Sport.pl LIVE, że pojawiły się u niego kandydatury dwóch innych włoskich szkoleniowców. Mowa o Fabio Cannavaro oraz Andrei Pirlo, którzy w ostatnim czasie prowadzili odpowiednio Guangzhou Evergrande oraz Juventus. Wcześniej Dominik Senkowski na łamach Sport.pl poinformował, że chętnie reprezentację Polski obejmie Marco Giampaolo, były szkoleniowiec Milanu w sezonie 2019/2020.

Wcześniej w mediach w kontekście objęcia reprezentacji Polski pojawiali się tacy trenerzy, jak Juergen Klinsmann, Dick Advocaat czy Avram Grant. Na polskim podwórku z kolei w szczególności pojawiały się kandydatury Adama Nawałki, Czesława Michniewicza, Michała Probierza, Marka Papszuna czy Macieja Skorży. Faworytem spośród Polaków wydaje się Nawałka, który ma poparcie ze strony doświadczonych reprezentantów.