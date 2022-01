Prezes PZPN stawia sprawę jasno ws. nowego selekcjonera. "Tak nie może być"

Gościem programu Sport.pl LIVE był prezes PZPN - Cezary Kulesza. Głównym tematem rozmowy był wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN-u zdradził jednak, że nie bierze pod uwagę sytuacji, w której nowy selekcjoner będzie zatrudniony tylko na baraże. Ostatnio pojawiły się spekulacje, czy jeśli kadra wygra baraże, to na mundialu drużynę poprowadziłby już inny szkoleniowiec. - Tak nie może być. Jeśli trener wygra te baraże, to nie może nie pojechać na mistrzostwa świata. To by było nie po piłkarsku, nie po trenersku - mówi prezes PZPN - Cezary Kulesza w "Sport.pl Live".

Zobacz wideo Kto nowym trenerem reprezentacji Polski? Cezary Kulesza gościem Sport.pl LIVE

To może być interesująca kwestia. TVP Sport tuż po odejściu Paulo Sousy informowało, że Adam Nawałka wyraził chęć ponownej pracy z reprezentacją Polski i jest gotów podjąć się misji ratunkowej. Wedle tych słów, aby ten scenariusz się ziścił, Polski Związek Piłki Nożnej musi spełnić jeden warunek stawiany przez Nawałkę. 64-latek miał dać zielone światło, jeśli otrzyma zapewnienie, że będzie mógł ustąpić ze stanowiska po barażach. Ale czy tak było? Trudno powiedzieć. Adam Godlewski z gol24.pl przyznawał z kolei, że to wcale nie jest warunek Adama Nawałki.

Kulesza ujawnia: Zadzwonił Sousa. Byli zdesperowani. Ja to wiedziałem

Kulesza nie będzie się kierował tylko opiniami piłkarzy

Dużo mówi się o tym, że Nawałka ma bardzo dobry kontakt z piłkarzami. Wielu mogłoby chcieć jego powrotu na stanowisko trenera reprezentacji. Kulesza zauważa jednak, że nie będzie kierował się tylko opiniami piłkarzy.

- Rozmawiam z reprezentantami, ale czy będę pytał, jaki trener powinien być selekcjonerem? Raczej nie. Zawsze będzie to jakieś zaskoczenie. Jest dużo nazwisk na tej liście, o której się mówi. Jest dużo trenerów, którzy dobrze radzą sobie w ekstraklasie lub w niej trenowali wcześniej. Zawsze któryś piłkarz może powiedzieć "o, ja tego trenera wskazałem". Ale czy tak będzie to zobaczymy - dodawał Cezary Kulesza.

Kulesza wskazuje piłkarza, który powinien grać w reprezentacji Polski. Błąd Sousy

We wtorek spotkania Kuleszy z kolejnymi kandydatami

Adam Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013-2018. Za jego kadencji biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału Euro 2016 i wywalczyli awans na mistrzostwa świata w 2018 roku. Nawałka zrezygnował ze stanowiska po nieudanym mundialu, ale też obawiał się negatywnych skutków zmiany pokoleniowej w kadrze.

- Nie rozmawiałem jeszcze z żadnym trenerem, ale w poniedziałkowy wieczór po tym programie mam umówioną rozmowę z pierwszym z kandydatów. We wtorek przeprowadzę pewnie więcej rozmów - dodał Kulesza.