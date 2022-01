"Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

- Najważniejsze jest to, że do umowy zostały wpisane kary umowne. To bardzo duże, poważne kwoty - mówi w programie Sport.pl LIVE Cezary Kulesza, prezes PZPN, ujawniając kulisy rozwiązania umowy z Paulo Sousą.

3 Sport.pl LIVE Otwórz galerię Na Gazeta.pl