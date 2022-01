Cezary Kulesza potwierdza dwa nazwiska. Kto selekcjonerem reprezentacji Polski?

Gościem programu Sport.pl LIVE jest prezes PZPN - Cezary Kulesza. Głównym tematem rozmowy jest wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Spekuluje się, że najprawdopodobniej będzie to polski trener. Kulesza nie wykluczył jednak opcji zagranicznej. Prezes PZPN zdradził, że nadal spływają do niego kolejne propozycje.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto następcą Paulo Sousy? Kandydat wydaje się oczywisty. "Nigdy tego nie ukrywał"

- Nie, na 100 procent nie chcę mówić, że trenerem będzie Polak, ponieważ na mój komunikator spływa bardzo dużo zapytań od menadżerów czy osób, które sympatyzują z danymi trenerami. Jest tego bardzo dużo. Jest trochę nazwisk mniej znanych, kilka bardziej znanych. Z tym że Ci bardziej znani panowie są w starszym wieku, więc ich czas trochę minął – zdradził Kulesza.

Kulesza potwierdza: są kandydatury Cannavaro i Pirlo

Prezes nie chciał powiedzieć, kim są ci starsi trenerzy. – My kiedyś też będziemy starzy – uśmiechnął się Kulesza. Jednak potwierdził dwie kandydatury, które przewijały się w mediach. Chodzi o byłych wybitnych piłkarzy reprezentacji Włoch – Fabio Cannavaro i Andreę Pirlo.

- Przewijały się te nazwiska. Wybór jest bardzo duży. Teraz trzeba wziąć sito i przesiać. Wziąć tych trenerów, z którymi trzeba będzie rozmawiać. Nie wiem, czy to będzie czwórka, czy piątka trenerów. Ja też muszę z tymi trenerami porozmawiać. Gra musi być dostosowana do przeciwnika, bo też ten trener musi rozpracować zespół rosyjski. Wiemy, że tam dwóch albo trzech zawodników nie będzie mogło grać – powiedział Kulesza. Dodał jednocześnie, że jeżeli nowy selekcjoner awansuje na mundial, to na pewno poprowadzi kadrę na turnieju. - Jeśli trener wygra baraże, to musi pojechać na MŚ. Inaczej to by było nie po piłkarsku – oznajmił Kulesza.

Rosjanie piszą o nowym trenerze Polaków. "Żródło blisko PZPN"