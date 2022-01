Agent Czesława Michniewicza reaguje na informacje ws. reprezentacji Polski

Rosyjski MatchTV podał zaskakujące informacje dotyczące reprezentacji Polski. Rosyjscy dziennikarze powołując się na "źródła bliskie PZPN-owi" twierdzą, że nowym selekcjonerem polskiej kadry zostanie Czesław Michniewicz. Rosjanie wspominają Michniewicza w roli trenera Legii Warszawa, który pokonał 1:0 Spartaka Moskwa na początek fazy grupowej Ligi Europy. Oprócz Michniewicza MatchTV jako faworytów do objęcia posady podaje Adama Nawałkę i Jerzego Brzęczka.

Doniesienia rosyjskich mediów w rozmowie z TVP Sport skomentował Mariusz Piekarski, który reprezentuje interesy Michniewicza. Agent zapewnia, że na ten moment nie ma tematu Czesława Michniewicza w kadrze.

- Nie wiem, dlaczego tak napisały media w Rosji. Być może to one upatrują trenera Michniewicza jako faworyta. Trudno mi się do tego w jakikolwiek sposób odnieść. Dziennikarze dużo piszą, często sami dodają nam pracy, bo później musimy wiele rzeczy prostować. Prezes Kulesza nie kontaktował się ze mną. Dał sobie czas i bodajże 19 stycznia mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera – powiedział Piekarski.

Jaka będzie więc przyszłość Michniewicza? Piekarski zdradza, że były trener Legii chciałby podjąć pracę za granicą. Pierwsze rozmowy już się odbyły. Michniewicz dostał zapytania z dwóch rosyjskich klubów, są też dwie oferty z innego kierunku. Sam trener otwarcie mówił o tym, że chciałby pracować w Rosji. A co z pracą w Polsce? – Trudno z góry odrzucać ekstraklasę, ale w tym momencie zostały przeprowadzone praktycznie wszystkie zmiany w klubach. Nie myślimy o polskim kierunku. Skupiamy się na ligach zagranicznych, choć też niczego nie wykluczamy – powiedział Piekarski.

Czesław Michniewicz ma za sobą pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, którą piastował w latach 2017-2020. Prowadził biało-czerwonych w 27 meczach, w których zanotował 14 zwycięstw, siedem remisów oraz sześć porażek. Kto z kolei jest faworytem Michniewicza na to stanowisko? "Myślę, że w obliczu tego, co nas czeka, musi być wybrany polski trener. Mam swojego faworyta i jest nim Adam Nawałka" - powiedział trener w rozmowie z Kanałem Sportowym.

