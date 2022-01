Rosjanie piszą o nowym trenerze Polaków. "Żródło blisko PZPN"

Paulo Sousa przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski w środę 29 grudnia ubiegłego roku. Portugalczyk musi teraz zapłacić dwa miliony odszkodowania polskiej federacji za zerwanie kontraktu. Prezes PZPN Cezary Kulesza w wywiadzie dla TVP Sport wskazał datę ogłoszenia nowego selekcjonera biało-czerwonych. "19 stycznia, na pierwszym posiedzeniu zarządu, będziemy znać nazwisko nowego trenera" - powiedział.

Rosyjski portal matchtv.ru poinformował, że to Czesław Michniewicz jest głównym faworytem do objęcia reprezentacji Polski po odejściu Paulo Sousy do Flamengo. Dziennikarze wspominają Michniewicza w roli trenera Legii Warszawa, który pokonał 1:0 Spartaka Moskwa na początek fazy grupowej Ligi Europy. Rosjanie powołują się na źródło powiązane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Kto poza Michniewiczem znajduje się na liście matchtv.ru?

Mowa tutaj o Adamie Nawałce oraz Jerzym Brzęczku, którzy już pełnili rolę selekcjonera Polaków, odpowiednio w latach 2013-2018 oraz 2018-2021. Brzęczek miał zostać nowym trenerem Jagiellonii Białystok, ale prawdopodobnie ten ruch nie ziścił się z powodu dużych wymagań finansowych. W 2022 roku Dumę Podlasia poprowadzi Piotr Nowak. Portal meczyki.pl podawał, że doświadczona grupa reprezentantów Polski popiera Adama Nawałkę.

Czesław Michniewicz ma za sobą pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, którą piastował w latach 2017-2020. Prowadził biało-czerwonych w 27 meczach, w których zanotował 14 zwycięstw, siedem remisów oraz sześć porażek. Kto z kolei jest faworytem Michniewicza na to stanowisko? "Myślę, że w obliczu tego, co nas czeka, musi być wybrany polski trener. Mam swojego faworyta i jest nim Adam Nawałka" - powiedział trener w rozmowie z Kanałem Sportowym.