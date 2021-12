Zdobywca Złotej Piłki może przejąć reprezentację Polski! "Oferta już leży na biurku"

Tak wielkiego nazwiska w polskiej piłce jeszcze nie było. 48-letni Fabio Cannavaro to jeden z najlepszych obrońców w historii futbolu, o czym może świadczyć chociażby fakt, że zdobył Złotą Piłkę, czyli nagrodę, która zazwyczaj trafia do zawodników ofensywnych (zdobył 173 pkt, wyprzedzając Gianluigiego Buffona z 124 pkt i Thierry'ego Henry'ego z 121 pkt, a na dalszych miejscach znaleźli się Ronaldinho oraz Zinedine Zidane). W tym samym roku zdobył z reprezentacją Włoch mistrzostwo świata - w 2000 roku zdobył wicemistrzostwo Europy, a łącznie w kadrze rozegrał zawrotną liczbę 136 meczów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Jego kariera klubowa również obfitowała w sukcesy: z Parmą zdobywał Puchar UEFA, dwa Puchary Włoch i Superpuchar Włoch, a z Realem Madryt (do którego trafił w 2006 roku po karnej degradacji Juventusu do Serie B) zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii i Puchar Króla. Po zakończeniu kariery piłkarskiej zdecydował się na pracę trenera. Większość z tego czasu spędził w Chinach - prowadził Guangzhou Evergrande, Tianjin Tianhai oraz reprezentację Chin (przez kilka miesięcy prowadził również Al Nassr z Arabii Saudyjskiej). I jak na razie trudno powiedzieć, by wyniki prowadzonych przez niego ekip powalały na kolana.

Oferta zatrudnienia Fabio Cannavaro jest już u Cezarego Kuleszy

Mimo to Włoch jest zainteresowany pracą w roli selekcjonera reprezentacji Polski. - Na biurku prezesa PZPN leży już oferta zatrudnienia mistrza świata z 2006 roku i zdobywcy Złotej Piłki. I jak ustaliłem, jest analizowana - informuje Sebastian Staszewski.

Trudno jednak podejrzewać, by Cannavaro rzeczywiście został selekcjonerem ze względu na nikłe doświadczenie z pracą w reprezentacjach (Chiny prowadził w dwóch meczach jako tymczasowy trener), nieprzekonujące wyniki, a dodatkowo PZPN prawdopodobnie zdecyduje się na polskiego trenera, który nie będzie potrzebował czasu na poznawanie piłkarzy (już w marcu gramy z Rosją w barażach el. MŚ 2022, a potem w ewentualnym finale ze zwycięzcą starcia Szwecja - Czechy). Jak na razie faworytem do zastąpienia Paulo Sousy wydaje się Adam Nawałka. Nowego selekcjonera poznamy po posiedzeniu zarządu PZPN 19 stycznia.