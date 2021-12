Wiemy, kiedy poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Kulesza podał datę

"Jako Zarząd PZPN podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji" - to treść tweeta Cezarego Kuleszy, czyli prezesa PZPN-u ze środy 29 grudnia tego roku. Właśnie tego dnia Paulo Sousa przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalczyk musi teraz zapłacić dwa miliony odszkodowania polskiej federacji za zerwanie kontraktu.

Prezes PZPN Cezary Kulesza był gościem programu "Sportowy wieczór" na antenie TVP Sport. We wcześniejszych wywiadach prezes polskiej federacji był nieco bardziej powściągliwy we wskazywaniu terminu ogłoszenia nowego selekcjonera biało-czerwonych. "Wiem, że kibiców ta kwestia interesuje, ale proszę o chwilę cierpliwości. Ogłosimy nowego trenera w styczniu" - mówił 59-latek w rozmowie z Interią. Teraz Kulesza zdradził datę ogłoszenia selekcjonera. "19 stycznia, na pierwszym posiedzeniu zarządu, będziemy znać nazwisko nowego trenera" - przekazał.

Cezary Kulesza wciąż unikał odpowiedzi, co do określenia kandydatów na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ujawnił wyłącznie zamiary wobec nowego trenera. "Nie wyobrażam sobie, że trener, który wywalczy kwalifikację, nie pojedzie na mistrzostwa świata. To dla mnie logiczne, że będzie dalej prowadził kadrę" - dodał Kulesza. Nie wiadomo, jak Kulesza postąpi w przypadku, jak dany trener nie wywalczy awansu na mundial w Katarze.

Kacper Sosnowski na łamach Sport.pl podał listę pięciu kandydatów na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. W tym gronie znajdował się Adam Nawałka, Czesław Michniewicz, Marek Papszun, Michał Skorża oraz Michał Probierz. W mediach pojawiały się kandydatury takich szkoleniowców, jak Dick Advocaat, Avram Grant czy Juergen Klinsmann.