Gwiazdor ekstraklasy grzmi po odejściu Paulo Sousy. "Polacy, pokażcie teraz"

Związek Paulo Sousy z reprezentacją Polski został zakończony. Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował o rozwiązaniu kontraktu ze szkoleniowcem poprzez Twittera. "Ile otrzymamy odszkodowania? Nie mogę ujawnić szczegółów, ale zdradzę, że to kwota dwukrotnie wyższa od tej, którą współpracownicy Sousy zaproponowali nam na początku negocjacji" - mówił Kulesza w rozmowie z Interią. Portal Salon24.pl podał, że agent Sousy zaproponował 200 tys euro odszkodowania, co spotkało się z odmową federacji.

Lukas Podolski atakuje Paulo Sousę. "Oszukał wszystkich". Ale nie tylko on krytykuje trenera

Saga związana z odejściem Paulo Sousy do Flamengo wciąż wywołuje spore emocje, nie tylko wśród kibiców czy dziennikarzy, ale też sportowców. Swoją opinią poprzez Twittera postanowił się podzielić Lukas Podolski, zawodnik Górnika Zabrze. "Paulo Sousa oszukał i rozczarował wszystkich. Polskę, w której tak wielu kocha sport i jest zwariowanych na punkcie piłki nożnej. Kraj, który marzy o mistrzostwach świata. Bardzo słabe zachowanie. Polacy, pokażcie teraz wszystkim, że był to duży błąd z jego strony i sięgnijcie po awans w kwalifikacjach mistrzostw świata w Katarze" - napisał.

Wpis Lukasa Podolskiego spotkał się z krytyką ze strony kibiców Flamengo, którzy wytknęli mu hipokryzję. "Aha, czyli mówi nam to Polak, który został Niemcem po to, żeby zagrać na mistrzostwach świata. Jak Ty nas nazywasz?" - pisze jeden z kibiców. "Przecież to Ty skłoniłeś Sousę do Flamengo" - dodaje internautka, wrzucając zdjęcie Podolskiego po mundialu w Brazylii w koszulce Flamengo. "Uspokój się chłopie, co Ty wypisujesz" - twierdzi inny fan Sępów.

Swoją opinię nt. Paulo Sousy wyraził też Marcin Gortat, były zawodnik NBA. "Mam nadzieję, że Paulo Sousa nastąpi na klocka Lego z rana. Olać od tak 40 mln Polaków… Oby gość przegrał pierwsze 5 meczów w sezonie i żeby go zwolnili od razu" - napisał były zawodnik Washington Wizards. Salon24.pl dodawał, że agent Paulo Sousy przytoczył tweet Gortata jako przykład zagrożenia życia dla obecnego trenera Flamengo.