Nowe informacje w sprawie negocjacji z Paulo Sousą. Żenująca gra obawami o zdrowie i życie

Prezes związku, Cezary Kulesza oraz jego sztab pracował nad zerwaniem kontraktu z Portugalczykiem na możliwie najbardziej korzystnych warunkach. Jak informuje Sport.pl, to się udało. Sousa ma zapłacić PZPN-owi dwa miliony złotych odszkodowania, plus zrzeknięcie się wszystkich pensji do końca marca przez cały sztab. Łącznie daje to kwotę 3,8 miliona złotych.

Sousa nie dostanie pieniędzy za awans

Jak wynika z informacji portalu Salon24.pl początkowo Portugalczyk chciał zapłacić mniejszą kwotę. Ze strony jego agenta padła propozycja zapłacenia 200 tys. euro odszkodowania. Prezes Cezary Kulesza miał jednak wyśmiać ofertę obozu Sousy i zażądać większej sumy. Dzisiaj już wiemy, że były selekcjoner reprezentacji Polski ostatecznie musiał przelać na konto związku większą kwotę, co spotkało się z dużą aprobatą kibiców, którzy nie mogą wybaczyć trenerowi porzucenia drużyny narodowej w tak ważnym momencie, tuż przed meczami decydującymi o awansie do mistrzostw świata w Katarze.

Co ciekawe, według Salon24.pl Polski Związek Piłki Nożnej wynegocjował również inną ważną kwestię. - Umowa była tak skonstruowana, że nawet w sytuacji gdy Sousa już by u nas nie pracował, a awans wywalczyłby kto inny, to i tak musielibyśmy płacić premie Portugalczykom - mówił informator serwisu, pracujący w PZPN. W grę tutaj miało wchodzić rzekomo kilka milionów złotych. Mówi się również, że Portugalczycy byli tak zdeterminowani, że zrzekli się części swoich grudniowych wypłat.

Wszystkie rozmowy, nie licząc telefonów Paulo Sousy do Cezarego Kuleszy, odbywały się za pośrednictwem maili. W jednym z nich według informatorów Salon24.pl Hugo Cajuda, agent trenera, argumentował rozwiązanie umowy wrogą atmosferą wobec Sousy. Selekcjoner miał rzekomo obawiać się o swoje zdrowie i życie z powodu komentarzy w sieci. Aby potwierdzić tę hipotezę, Cajuda miał wysłać przykładowe anonimowe posty na Twitterze, wśród których znalazł się ten autorstwa Marcina Gortata.

Mocno naciągana teoria, która wskazuje, jak bardzo Portugalczykom zależało na opuszczeniu polskiej kadry na rzecz brazylijskiego giganta. Brazylijska gazeta "O Globo" informuje, że Paulo Sousa w najbliższych dniach pojawi się w Brazylii, żeby rozpocząć pracę dla Flamengo. Szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt z Sępami, dzięki któremu będzie zarabiał 160 tys. euro miesięcznie. Z kolei jego sztab będzie inkasował niemal 80 tys. euro za miesiąc, co oznacza solidną podwyżkę w porównaniu do pensji, jaką szkoleniowiec oraz sztab szkoleniowy otrzymywał od Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Większa pensja dla Paulo Sousy wiąże się też ze zwiększoną liczbą obowiązków. Portugalczyk poza prowadzeniem pierwszego zespołu Flamengo będzie szefem całego pionu piłkarskiego, włącznie z akademiami Sępów. To oznacza, że Paulo Sousa będzie miał wpływ na transfery do pierwszej drużyny, ale też zespołów młodzieżowych Flamengo.

