Tego Sousie nie można odmówić. Umie się ustawić. Kwota za pracę w Polsce robi wrażenie

"Jako Zarząd PZPN podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji" - poinformował w środę Cezary Kulesza, czym jednoznacznie zakończył temat Portugalczyka w polskiej kadrze.

Kadencja Sousy zakończyła się przedwcześnie i w atmosferze skandalu, ale także nie zostanie zapamiętana z sukcesów reprezentacji. Portugalczyk rozpoczął pracę w styczniu 2021 roku, co oznacza, że pracował dokładnie 11 miesięcy. W ramach kontraktu podpisanego z ówczesnym prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem selekcjoner zarabiał 70 tys. euro miesięcznie, czyli około 300 tys. zł (kurs euro w tym czasie ulegał zmianom). W czasie krótkiego okresu pracy Sousa zarobił więc łącznie 770 tys. euro (około 3,5 mln złotych).

To znacznie więcej niż jego poprzednicy. Dla porównania Brzęczek zarabiał 160 tys. zł, natomiast Adam Nawałka - od 80 do 120 tys. zł miesięcznie Biorąc pod uwagę zarobki w europejskiej walucie, więcej od niego otrzymywał jedynie Leo Beenhakker i to dopiero po podwyżce przyznanej po Euro 2008. Holender inkasował wtedy co miesiąc 75 tys. euro. W przeliczeniu na ówczesną wartość było 270 tys. zł, czyli mniej niż Sousa.

Jak informowaliśmy, zgodnie z porozumieniem zawartym z PZPN-em Sousa ma zapłacić około 2 miliony złotych kary za przedwczesne rozwiązanie kontraktu. Selekcjoner i jego sztab nie otrzyma także 1,8 miliona złotych za okres, do którego obowiązywał kontrakt.

Co ciekawe, choć Sousa należał do najlepiej opłacanych selekcjonerów reprezentacji Polski, to kontrakt z PZPN nijak nie może równać się do tego, co Portugalczyk ma zarabiać we Flamengo. 51-latek ma na dniach podpisać dwuletni kontrakt, zgodnie z którym co miesiąc będzie zarabiał 160 tys. euro miesięcznie.