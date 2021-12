"Ostatnio ten poziom zagrywek mieliśmy 12 lat temu, gdy Lato zwalniał Leo na antenie TVN-u"

Oczu błysk, krawata czar,

"Thanks for your question", ten przemowy dar.

Były też życzenia na Święto Niepodległości,

Cytaty z papieża, nadzieja, szukanie tożsamości.

Był taki półmecz, w którym nie było Glika,

Z Helikiem od pierwszej - cudowna taktyka.

Były dobre zmiany, lecz nie skład wyjściowy,

Żadnego zwycięstwa, gdy rywal topowy.

Zwolniony Jerzy Brzęczek mógł być w stanie traumy,

Na Euro ze Słowacją występ był koszmarny.

Że z Albanią zażarło, z Anglią się punktem skończyło?

Jasne, momentami było nawet miło.

Ofensywną radochę przegoniły potwory,

Za Sousy strzelał nam każdy - również goście z Andory.

Nie to było jednak kulminacją dramy,

Nie przeświadczenie, że z Węgrami wygramy,

Nawet nie unikanie trybun ekstraklasy,

Która już nie daje kadrowiczów masy.

Najgorsze nieszczerość, dwulicowość, zakłamanie,

Sousy nie stać było na normalne żegnanie.

O problemach rodzinnych mówił w Videotonie,

bo chciał w Nowym Jorku usiąść na swym tronie,

W Maccabi zapewniał, że widzi "wspaniałych piłkarzy",

Za 10 dni uciekł, gdy Basel się nadarzył.

W Szwajcarii po mistrzostwie obiecał podbój Europy,

I uznał, że to w Fiorentinie przyjdzie dlań czas złoty.

W Bordeaux zostawił bałagan i zwodził działaczy,

Do momentu gdy milionów euro od nich nie wyhaczył.

12 lat i 12 klubów - to wynik turysty,

Boniek i prezes Flamengo coś nie są zbyt bystrzy.

Nad Wisłą czarował, że "razem w Katarze"

I czekał, co Brazylia w kontrakcie ukaże.

Ten poziom zagrywek był 12 lat temu,

Gdy Lato zwalniał Leo na antenie TVN-u.

Ucieczka Paulo Sousy tłum kibiców wkurza,

Ale to nie dla nich bezczelność jest zbyt duża.

To policzek dla piłkarzy, "szkoda strzępić ryja"

I niech w nich ta złość do marca nie przemija!

Co do podsumowań? Cóż, czasem szkoda pary,

Na analizy i elaboraty - niech starczą dyrdymały.

Niech na pożegnanie będą proste rymy.

A co tam, na koniec my też sobie zadrwimy.